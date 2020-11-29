Армения опровергла слухи о задержании кинувшего в машину Пашиняна яйцо

В Армении прокомментировали слухи о задержании мужчины, который кинул яйцо в машину премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом говорится в Facebook полиции.

Там отметили, что данная информация не соответствует действительности.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

После подписания документа в Ереване начались массовые протесты, в ходе которых демонстранты устроили погромы в правительственных зданиях и резиденции премьера. Полиция и спецслужбы разогнали протестующих, однако демонстрации в крупных городах Армении пока не прекращаются.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пашинян заявил, что несет ответственность за прошедшие события в Армении

— Армения отказалась отменять военное положение

— Пашинян: в Армении и за ее пределами есть желающие создать впечатление анархии