Генсек ООН призвал G20 не оставлять будущим поколениям разрушенную планету с горой долгов

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал снизить выбросы парниковых газов, чтобы будущим поколениям не досталась разрушенная планета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление генсека в рамках саммита G20.

Он отметил, что восстановление после пандемии коронавируса SARS-CoV-2 должно отразить «примирение человечества и природы».

Генсек также обратился к участникам «большой двадцатки» с призывом «начать действовать уже сейчас» и стать членами глобальной коалиции, чтобы достичь нулевых выбросов парниковых газов.

«У нас есть моральное обязательство гарантировать, что триллионы долларов на восстановление после пандемии коронавируса — деньги, которые мы занимаем у будущих поколений, — не превратятся для них в гору долгов на разрушенной планете», — подчеркнул Гутерриш.

По его мнению, странам стоит ввести обязательную финансовую отчетность «за создание климатических рисков», «сместить налоговую нагрузку на доход от продажи углеродов» и инвестировать в устойчивую инфраструктуру.

Онлайн-саммит G20 под председательством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда проходит в онлайн-формате с 21 по 22 ноября.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Саудовская Аравия передала председательство на G20 Италии

Лидеры G20 договорились справедливо распределить вакцины от коронавируса

Страны-участники G20 намерены построить сильную сбалансированную эпоху после COVID-19