Генсек ООН призвал G20 не оставлять будущим поколениям разрушенную планету с горой долгов

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал снизить выбросы парниковых газов, чтобы будущим поколениям не досталась разрушенная планета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление генсека в рамках саммита G20.

Он отметил, что восстановление после пандемии коронавируса SARS-CoV-2 должно отразить «примирение человечества и природы».

Генсек также обратился к участникам «большой двадцатки» с призывом «начать действовать уже сейчас» и стать членами глобальной коалиции, чтобы достичь нулевых выбросов парниковых газов.

«У нас есть моральное обязательство гарантировать, что триллионы долларов на восстановление после пандемии коронавируса — деньги, которые мы занимаем у будущих поколений, — не превратятся для них в гору долгов на разрушенной планете», — подчеркнул Гутерриш.

По его мнению, странам стоит ввести обязательную финансовую отчетность «за создание климатических рисков», «сместить налоговую нагрузку на доход от продажи углеродов» и инвестировать в устойчивую инфраструктуру.

Онлайн-саммит G20 под председательством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда проходит в онлайн-формате с 21 по 22 ноября.

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