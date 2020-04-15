Собянин поручил разобраться с очередями в метро из-за проверки пропусков

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Мэр Москвы Сергей Собянин обратил внимание, что утром в московском метрополитене образовались очереди из-за проверки пропусков у граждан сотрудниками полиции. Об этом он написал в Twitter.

По словам главы города, большое скопление людей в нынешней ситуации с коронавирусом – очень критично.

«Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей», — сообщил Собянин.

Он добавил, что в дальнейшем необходимо будет перейти к автоматизированному контролю. Мэр столицы пообещал продумать, как это сделать.

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