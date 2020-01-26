В Москве в воскресенье ожидается до +2°С
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В Москве в воскресенье, 26 января, синоптики прогнозируют до +2°С. Об этом сообщает Гидрометцентр.
По данным метеорологов , днем температура воздуха в столбике термометра будет колебаться от 0°С до +2°С.
Ожидается, что в небе будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки.
Кроме того, в столице будет гололедица.
Ветер подует западный, юго-западный 5-10 м/c.
Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.
Более подробный прогноз есть на странице погоды