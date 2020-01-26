В Москве в воскресенье ожидается до +2°С

В Москве в воскресенье, 26 января, синоптики прогнозируют до +2°С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

По данным метеорологов , днем температура воздуха в столбике термометра будет колебаться от 0°С до +2°С.

Ожидается, что в небе будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки.

Кроме того, в столице будет гололедица.

Ветер подует западный, юго-западный 5-10 м/c.

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз есть на странице погоды