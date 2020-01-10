Филарет отозвал подпись под постановлением о слиянии украинских церквей
close
Глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет отозвал свою подпись под постановлением о слиянии церквей на Украине, сообщает РИА «Новости».
Подпись отозвана под постановлением поместного собора, которое послужило основанием для регистрации «новой церкви» Украины, заявили в пресс-службе церковной структуры. Соответствующее письмо направлено министру культуры Украины.
В мае 2019 Филарет отказался следовать условиям томоса, полученного от Константинопольского патриархата. Он заявил, что возглавляемая им структура отделяется от «новой церкви» Украины.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: