Танкер под флагом РФ столкнулся с рыболовецкой лодкой у берегов Турции

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Вид на вантовый мост на остров Русский через пролив Босфор Восточный Вид на вантовый мост на остров Русский через пролив Босфор Восточный
Вид на вантовый мост на остров Русский через пролив Босфор Восточный
РИА «Новости»

Танкер Glard-2 («Глард-2») под флагом Российской Федерации столкнулся с рыболовецкой лодкой в Черном море недалеко от побережья Турции. Об этом сообщает телеканал Haberturk.

Как отмечается, инцидент произошел в 20-25 км от берега недалеко от входа в пролив Босфор.

Лодка, на борту которой находились шесть человек, затонула. Спасены трое пассажиров, остальные пока числятся без вести пропавшими.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Известно, что пролив Босфор закрыт для прохода судов из-за тумана.