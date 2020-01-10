Танкер под флагом РФ столкнулся с рыболовецкой лодкой у берегов Турции

Танкер Glard-2 («Глард-2») под флагом Российской Федерации столкнулся с рыболовецкой лодкой в Черном море недалеко от побережья Турции. Об этом сообщает телеканал Haberturk.

Как отмечается, инцидент произошел в 20-25 км от берега недалеко от входа в пролив Босфор.

Лодка, на борту которой находились шесть человек, затонула. Спасены трое пассажиров, остальные пока числятся без вести пропавшими.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Известно, что пролив Босфор закрыт для прохода судов из-за тумана.