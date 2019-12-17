В Госдуме задумались о запрете курения на кухнях коммуналок

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий курить в коммунальных квартирах. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что инициатива была предложена в рамках охраны здоровья граждан от табачного дыма и защиты интересов некурящих жильцов в жилом секторе.

В нынешней редакции закона запрещается курить в лифтах и помещениях, предназначенных для общего пользования многоквартирных домов.

По мнению авторов законопроекта, ввиду специфики коммунальных квартир, они также имеют помещения общего пользования, предназначенные для обслуживания более одной комнаты — кухня, коридор, санузел и другие.

Согласно положению Жилищного кодекса РФ, данные помещения относятся к общему имуществу собственников комнат в коммунальной квартире.

Депутаты считают, что курение в коммунальных квартирах нарушает права некурящих жильцов коммунальных квартир на воздух, свободный от табачного дыма.

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