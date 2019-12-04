РПЦ отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Патриарх Кирилл 4 декабря совершит литургию в Успенском соборе Московского Кремля по случаю празднования Русской православной церковью (РПЦ) праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что богослужение в Успенском соборе Московского Кремля начнется в 10:00.

Кроме того, этот день также станет 102-й годовщиной со дня интронизации Патриарха Московского и Всея Руси Тихона, который стал первым патриархом РПЦ после завершения исторического периода, когда высшей властью в ней обладал Святейший правительствующий синод.

По этому случаю, Патриарх Кирилл совершит молебен у раки с мощами святителя в Большом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы.

Введение во храм Пресвятой Богородицы — один из 12 христианских праздников, связанных непосредственно с жизнью Иисуса Христа и Богоматери.

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