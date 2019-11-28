Два человека погибли при взрыве в пивоварне в Пятигорске

В Пятигорске погибли двое человек в результате взрыва на местной пивоварне. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярева.

Как отмечается, тело второй жертвы было обнаружено в 7.40 мск.

Взрыв с последующим возгоранием произошел в 6.40 мск. Известно, что огонь разрушил часть хозпостройки.

Открытое горение ликвидировано, на месте происшествия работают специалисты.

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