Два человека погибли при взрыве в пивоварне в Пятигорске
close
В Пятигорске погибли двое человек в результате взрыва на местной пивоварне. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярева.
Как отмечается, тело второй жертвы было обнаружено в 7.40 мск.
Взрыв с последующим возгоранием произошел в 6.40 мск. Известно, что огонь разрушил часть хозпостройки.
Открытое горение ликвидировано, на месте происшествия работают специалисты.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Взрыв на нефтехимическом заводе прогремел в американском штате Техас
— Четыре человека погибли при взрыве на Сицилии
— Пять человек погибли при взрыве на фабрике пиротехники в Италии