Единоросс порекомендовал коллегам «затыкать фонтан»
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Член высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов отметил, что его коллегам по партии необходимо быть более осмотрительными во время публичных высказываний, сообщает «МК».
По его словам, избежать конфузных и непродуманных высказываний однопартийцам поможет определенная формула.
«Если у тебя есть фонтан, заткни его», — назвал формулу Орлов.
Представитель «Единой России» также напомнил, что инциденты с неосторожными высказываниями чиновников, ставшие достоянием общественности, должны послужить для них уроком.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев укорил членов «Единой России» в демонстрации чванства и хамства.