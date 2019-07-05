Единоросс порекомендовал коллегам «затыкать фонтан»

Член высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов отметил, что его коллегам по партии необходимо быть более осмотрительными во время публичных высказываний, сообщает «МК».

По его словам, избежать конфузных и непродуманных высказываний однопартийцам поможет определенная формула.

«Если у тебя есть фонтан, заткни его», — назвал формулу Орлов.

Представитель «Единой России» также напомнил, что инциденты с неосторожными высказываниями чиновников, ставшие достоянием общественности, должны послужить для них уроком.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев укорил членов «Единой России» в демонстрации чванства и хамства.