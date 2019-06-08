Журналиста Голунова госпитализировали

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова госпитализировали, передает ТАСС со ссылкой на главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

По его словам, журналиста везут в 71 больницу в столице.

Эту информацию также подтвердили в МВД.

В настоящее время других подробностей пока нет.

Ранее сообщалось, что журналисту Голунову вызвали скорую. Однако следователь запрещал госпитализацию Голунова и собирался попросить суд Москвы продлить задержание журналиста на 72 часа.

В МВД до этого рассказали, что в арендуемой квартире журналиста были найдены наркотики. Часть вещества, которое было изъято, представляет собой кокаин, массой свыше 5 гр.

Однако сам Голунов утверждает, что ему подбросили два незнакомых ему пакета с неизвестным веществом.