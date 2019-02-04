На полях Англии появились снежные роллы
Житель Англии Брайан Бэйлисс обнаружил на собственном поле снежные роллы, передает «Русская служба ВВС».
Как отмечается, катящиеся по полям снежные рулоны образовались из-за ветра и гравитации, они возникают, когда снег покрывает лед, но не прилипает к нему. Снег для образования роллов должен быть рыхлым, а температура воздуха несколько выше 0°C.
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Бэйлисс признался, что сначала принял рулоны снега за чью-то шутку, однако позднее выяснилось, что он стал свидетелем редкого природного явления.
Ранее сообщалось, что в пустыне Сахара второй раз за зиму выпал снег.