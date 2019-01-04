В Орске четыре человека смертельно отравились угарным газом

В следственном управлении Следственного комитета по Оренбургской области проинформировали о возбуждении уголовного дела после гибели четырех человек из-за отравления угарным газом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, инцидент произошел примерно в 14.00 (16.00 мск) на улице Батунская.

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«…обнаружены тела 33-летней женщины, ее 10-летней дочери и 6-летнего сына, а также ее 28-летнего родственника с признаками отравления угарным газом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 53-летний хозяин дома был доставлен в больницу с тяжелым отравление газом.

Ранее сообщалось, что режим ЧС был введен после взрыва газа в подъезде панельного 10-этажного жилого дома в Магнитогорске, который произошел 31 декабря. В результате произошедшего погибли 39 человек.