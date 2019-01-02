Трансляцию украинского канала запретили из-за передач о России
На Украине прекратили трансляцию канала NewsOne из-за передач о России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы провайдера.
Как отмечается, в связи с этим телеканал обвинили в нарушении законодательства, а именно в «популяризации или пропаганде» российских органов власти.
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«Трансляция будет прекращена в аналоговом и цифровом форматах вещания, а также в сервисе Ланет.TV», — подчеркнули в пресс-службе.
Подчеркивается, что остановка вещания также вызвана окончанием срока действия договоров на ретрансляцию.
Ранее сообщалось, что российскому рэперу Элджею запретили въезд на Украину.