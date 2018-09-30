Спасатели добрались до горы в Якутии, где совершил жесткую посадку вертолет

Спасатели на вездеходе добрались к подножью горы в Момском районе Якутии, где ранее совершил жесткую посадку вертолет Robinson. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Вертолет совершил жесткую посадку в субботу, 29 сентября. На борту находился только пилот, он получил травмы. Он продолжает выходить на связь со спасателями и сообщает координаты.

Реклама

Отмечается, что в этом районе идет сильная метель, что затрудняет поиски. Кроме того, спасатели могут только получать сообщения от мужчины, но не могут передавать свои.

Ранее сообщалось, что следователи Восточно-Сибирского следственного управления Следственного комитета на транспорте проводят проверку по факту жесткой посадки вертолета.