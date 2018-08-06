Власти Сочи: бабушка погибшего мальчика знала об открытой ливневке

В администрации Сочи заявили, что бабушка, сопровождавшая шестилетнего мальчика, который провалился в открытый канализационный люк, знала о наличии открытого ливневого стока, передает РИА «Новости».

В городской администрации подчеркнули, что местных жителей также неоднократно предупреждали и о ливнях и грозах накануне инцидента.

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Ранее сообщалось, что проходя по затопленной улице в Сочи, шестилетний ребенок провалился в люк ливневой канализации и мгновенно ушел под воду. Охваченная паникой бабушка прыгнула вслед за ним, однако спасти его не смогла.

Через несколько часов водолазы нашли тело ребенка у скал, куда выходят ливневые стоки. Он получил смертельную травму головы. В данный момент бабушка находится в реанимации.