Европейская федерация журналистов осудила растущее насилие против коллег на Украине

Руководство Европейской федерации журналистов (ЕФЖ) приняло резолюцию, в которой выразило обеспокоенность в связи с выросшим вербальным насилием в отношении журналистов на Украине. Документ опубликован на сайте федерации.

Резолюция была принята по итогам заседания федерации в Лиссабоне.

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«Ежегодный съезд ЕФЖ осуждает растущее вербальное насилие, в том числе в интернете, в отношении журналистов на Украине», — говорится в резолюции.

В документе поручили руководящему комитету оказать всестороннюю поддержку украинским коллегам, своему филиалу и национальному союзу журналистов Украины.

Составители резолюции призвали осудить «кампанию» по запугиванию журналистов со стороны украинских властей. Также в резолюции обратились к должностным лицам Украины с призывом прекратить преследования журналистов и представителей журналистских организаций.

В ЕФЖ также осудили постановочное убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, так как, по мнению представителей организации, данный инцидент подрывает доверие к СМИ.

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир направил украинским властям письмо, в котором назвал неприемлемым публикацию списка «изменников» с именами журналистов.