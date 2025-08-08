Супруга Дмитрия Пескова и олимпийская чемпионка: чем знаменита Татьяна Навка

О Татьяне Навке заговорили в начале «нулевых» после череды ее побед в танцах на льду на чемпионатах России, Европы и мира по фигурному катанию: спортсменка выступала в паре с Романом Костомаровым. После олимпийского золота в Турине в 2006 году чемпионка завершила карьеру, но ее жизнь только началась. Она стала звездой ледовых шоу, пережила развод, встретила Дмитрия Пескова и вышла за него замуж. Как Татьяна Навка достигла спортивного успеха и чем она занимается сейчас — в материале «Газеты.Ru».

Детство и первые успехи Татьяны Навки

Татьяна Навка родилась 13 апреля 1975 года в Днепропетровске. Ее мама трудилась экономистом, отец — инженером. В молодости родители будущей звезды фигурного катания также занимались спортом. У Татьяны есть младшая сестра Наталья, которая сейчас работает вместе с ней над созданием ледовых шоу.

Навка с малых лет встала на роликовые коньки, а уже в пятилетнем возрасте стала посещать секцию фигурного катания. Кумиром будущей чемпионки была знаменитая советская фигуристка Елена Водорезова, а первыми тренерами — Тамара Ярчевская и Александр Рожин, под наставничеством которых Татьяна стала чемпионкой Украины среди юниоров. Уже в 12 лет она занималась в основном танцами на льду.

В 13 лет Навка переехала в Москву и начала тренироваться в спортклубе «Москвич». Ее первым партнером в фигурном катании стал Самвел Гезалян. Уже через три года дуэт вошел в сборную Советского Союза и одержал победы в крупных турнирах Nations Cup и Skate America. Когда их тренеру Наталье Дубовой в 1992 году предложили работать в США, она позвала с собой молодых фигуристов. Так Навка переехала в Штаты и прожила там до 2006 года.

close Татьяна Навка, 2005 год Олег Наумов/ТАСС

Спортивная карьера Татьяны Навки

После распада СССР в 1991 году Навка и Гезалян выступали за Белоруссию на Олимпийских играх, но заняли лишь 11-е место. Фигуристы продолжили совершенствовать свои навыки, и на чемпионате мира в 1994-м им удалось войти в пятерку. Через год дуэт стал четвертым на чемпионате Европы.

В 1996 году партнером фигуристки стал Николай Морозов. Вместе они дважды победили на чемпионатах Белоруссии и приняли участие в Олимпийских играх, но уже через два года у Татьяны вновь сменился партнер. Романа Костомарова в пару к Навке выбрал тренер Александр Жулин, с которым у фигуристки начинались романтические отношения.

Сначала новоиспеченный дуэт тренировался в группе олимпийской чемпионки 1980 года Натальи Линичук. Но вскоре та посоветовала Костомарову сменить партнершу. В 1999 году Роман начал выступать с Анной Семенович, а Навка осталась без партнера. В том сезоне фигуристка забеременела и в мае 2000 года родила дочь.

Уже летом Костомаров и Навка воссоединились на льду и сменили тренера: теперь с ними работал сам Александр Жулин.

Расцвет карьеры фигуристов пришелся на 2003 год, когда Навка и Костомаров впервые стали чемпионами России и выиграли бронзовые медали на чемпионате Европы в Швеции. Специалисты отмечали быстрый прогресс дуэта. В 2004 и 2005 годах фигуристы победили на чемпионатах мира, в 2004, 2005 и 2006 годах — на чемпионатах Европы. В 2004-м Татьяна Навка получила звание заслуженного мастера спорта.

close Татьяна Навка и Роман Костомаров с золотыми медалями ХХ зимних Олимпийских игр в Турине, Италия, 2006 год Mark Baker/AP

В 2006 году фигуристы одержали громкую победу на XX зимних Олимпийских играх в Турине . Произвольный танец они готовили под «Кармен». Их выступление до сих пор считается одним из самых ярких номеров в истории российского фигурного катания. Но во время подготовки программы и Навка, и Костомаров столкнулись с критикой за выбор заезженного произведения и образов, не соответствующих внешности фигуристов. Татьяна Навка была блондинкой и в головах поклонников фигурного катания не вязалась с образом темпераментной Кармен, а Роман Костомаров, по мнению критиков, был слишком ярким для роли «второго плана».

На льду Навка и Костомаров показали всю страсть и темперамент, а также безупречное катание, хотя в начале олимпийского сезона Татьяна выбыла на месяц из-за травмы ноги и поранила руку, а Роман нагружал себя дополнительными тренировками.

После победы на Олимпиаде и Навка, и Костомаров ушли из большого спорта. В 2007 году спортсменка была награждена орденом Дружбы за вклад в развитие физкультуры и спорта, а также высокие спортивные достижения.

С бывшим партнером по льду у нее сохранились дружеские отношения. Когда в январе 2023 года Роман Костомаров оказался в реанимации из-за серьезной болезни, фигуристка очень переживала.

После протезирования конечностей спортсмен смог вернуться на лед, а в декабре 2023-го Навка и Костомаров приняли участие в шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда» и показали отрывок из своей победной олимпийской программы «Кармен».

Оставив спортивную карьеру, Навка обратила внимание на телепроекты. Она участвовала в шоу «Звезды на льду» и «Ледниковый период» на Первом канале и снискала любовь зрителей. После успешного участия в шоу фигуристка вела несколько спортивных программ.

В то же время спортсменка занималась развитием собственной компании «Навка шоу», которая специализируется на создании ледовых постановок. В шоу участвуют сама фигуристка и прославленные российские спортсмены, среди которых Алина Загитова, Камила Валиева, Петр Чернышов, Виктория Синицына, Никита Кацалапов.

Личная жизнь Татьяны Навки до встречи с Песковым

Первым мужем Татьяны Навки был тренер, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин. Они познакомились в 1993 году на чемпионате мира в Праге, но романтические отношения между спортсменами начались лишь через год. Жулин был на 12 лет старше избранницы, он тренировался в паре с Майей Усовой.

close Татьяна Навка и Александр Жулин, 2007 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В 1999 году Навка и Жулин купили в кредит таунхаус на Гудзоне площадью 400 квадратных метров. В 2000-м они сыграли свадьбу в Нью-Йорке, а 2 мая того же года у пары родилась дочь Александра, которая, повзрослев, выбрала карьеру певицы и выступает под псевдонимом Алексия.

В 2006 году супруги вернулись в Москву. Они участвовали в шоу «Ледниковый период»: Татьяна была фигуристкой, а Александр тренировал звездные пары. Известно, что отношения между ними испортились в 2008 году, но пара объявила о разводе только спустя два года. В сети ходили слухи, что Татьяна Навка встречается со своим партнером по ледовому шоу актером Маратом Башаровым. Также спортсменку видели в компании ее напарника в шоу «Лед и пламень» — музыканта Алексея Воробьева. Но фигуристка не комментировала эти сообщения.

В 2012 году бывшие супруги Навка и Жулин вместе появились на льду в рамках проекта «Ледниковый период. Кубок профессионалов»: они выступили в совместном номере под песню «За все спасибо, добрый друг». По словам Жулина, к Навке у него было самое трепетное отношение.

«Во-первых, тогда она была моя супруга, я ее очень любил. И она моя первая олимпийская чемпионка, это останется на века», — сказал Жулин.

Знакомство Татьяны Навки с Дмитрием Песковым

В 2010 году Навка познакомилась с Дмитрием Песковым, пресс-секретарем президента России. Он был на восемь лет старше фигуристки и в то время состоял во втором браке. Песков не особо интересовался фигурным катанием, Навку он встретил на дне рождения общего друга и узнал ее по рекламе. Дмитрий пригласил Татьяну на танец.

«Первый раз встретились на дне рождения у моего товарища, и, наверное, вот этот удар током произошел тогда. Хотя после этого раза мы год опять не виделись. Мы год опять не виделись, и потом еще через год встретились у того же товарища снова на дне рождения. И вот там уже накрыло», — вспоминал Песков.

В интервью журналу Tatler Навка говорила, что при первой встрече Песков ей «даже не понравился», она относилась к новому знакомому как к другу, знала о семье и детях мужчины. Но уже вскоре Дмитрий покорил Татьяну элегантностью и настойчивостью.

В тот момент Песков переживал развал второго брака. Его первой женой была внучка советского полководца Буденного Анастасия. В 1990 году родился сын Николай, но уже через несколько лет брак распался. Во второй раз Песков женился в 27 лет, его супругой стала дочь дипломата, Екатерина Солоцинская. В браке родились дочь Елизавета и сыновья Мик и Дени. Но и этот союз оказался неустойчивым.

В 2012 году Дмитрий Песков развелся, но, как утверждали СМИ, распался его второй брак гораздо раньше.

Свадьба Татьяны Навки и Дмитрия Пескова

Пресс-секретарь президента и спортсменка не торопились обнародовать свои отношения даже после развода Пескова. 21 августа 2014 года у пары родилась дочь Надежда, но влюбленные все еще держали отношения в секрете. На вопросы о загадочном поклоннике Татьяна не отвечала, но пару раз описывала мужчину в интервью.

close Татьяна Навка и Дмитрий Песков с их дочерью Надеждой, 2020 год tatiana_navka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).com

«Мы с ним люди не то что из разных миров — из разных вселенных! Но бывает, что люди с непересекающихся жизненных орбит случайно встречаются, и оказывается, что они подходят друг другу, как части одного пазла. Так случилось и с нами. Возникла необъяснимая сила притяжения», — рассказывала спортсменка.

Об их отношениях стало известно только в декабре 2014 года, когда пара появилась вместе на открытии ГУМ-катка в Москве и ожидаемо стала одной из самых обсуждаемых в России.

Свадьба Навки и Пескова состоялась 1 августа 2015 года в престижном отеле Сочи. Это было одно из самых громких светских событий лета, хотя будущие супруги заранее заявили, что на праздник будут приглашены только близкие. Фигуристка объяснила, что свадьбы для них — уже не открытие, поэтому пышное торжество было бы неуместным.

Платье невесте сшил известный российский модельер Валентин Юдашкин, а гостями торжества стали многие звезды — Филипп Киркоров, Николай Басков, Леонид Агутин, Анжелика Варум и другие. Главной интригой оставалось, будет ли на свадьбе президент России Владимир Путин: ему отправили приглашение на мероприятие, но он не смог присутствовать.

По словам фигуристки, сейчас их чувства с мужем очень сильны. Она и представить не могла, что рядом с ней будет такой мужчина. Как рассказывала Татьяна Навка в интервью, ее супруг просит меньше говорить о нем, хоть это и не всегда получается.

close Свадьба Дмитрия Пескова и Татьяны Навки tatiana_navka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Чем Татьяна Навка занимается сейчас

Татьяна Навка по-прежнему работает над постановками ледовых шоу и выступает в разных регионах России. Ее новогодние представления традиционно проходят с аншлагом: спортсменка говорила, что купить билеты на «Щелкунчик» в праздничный период сложно даже ее мужу.

В декабрьском шоу приняла участие и общая дочь супругов, десятилетняя Надежда. По словам спортсменки, она старается показывать супругу каждую постановку, а все ее идеи Песков воспринимает с энтузиазмом. Однажды он даже подсказал идею для музыкального сопровождения в номере Оксаны и Вакулы в шоу «Вечера на хуторе».

В их браке случаются и ссоры, и обиды. Но спортсменка уверяет, что быстро отходит — считает, что тратить время на обиды не нужно.

«Табу у нас нет в семье. Я просто умная женщина и не задаю лишних вопросов. Меньше знаешь — лучше спишь», — заявляла спортсменка.

Пресс-секретарь президента признался, что супруга зарабатывает больше него. В документальном фильме, посвященном 50-летию олимпийской чемпионки, Песков с иронией добавил, что живет за счет жены. Из-за занятости на работе он не так часто видится с Татьяной, как хотелось бы. Хотя он отметил, что супруга нередко критикует его за недостаточную защиту главы государства, причем делает это «со всей пролетарской жесткостью».

В юбилей жены Дмитрий Песков сделал Татьяне Навке нестандартный подарок: вышел на лед и станцевал с супругой под композицию «А он мне нравится». А накануне шоу поздравил спортсменку видеооткрыткой, где пожелал «оставаться собой, побеждать, создавать новое и дарить свой талант».

close Татьяна Навка и Дмитрий Песков во время ледовой программы «Больше, чем шоу», посвященного ее 50-летию в многофункциональном спортивном комплексе «Навка Арена» Сергей Фадеичев/ТАСС

Супруги нечасто раскрывают детали личной жизни, но в августе 2025 года Татьяна Навка опубликовала совместные фото с Песковым в честь десятилетия свадьбы.