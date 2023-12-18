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Навка не ожидала, что Костомаров выйдет на лед так быстро

Костомаров исполнил номер с Татьяной Навкой на шоу Авербуха «Вместе и навсегда»

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Татьяна Навка, выигравшая Олимпийские игры в танцах на льду вместе с Романом Костомаровым, заявила, что гордится своим партнером, который выступил в шоу на коньках впервые после перенесенных операций по ампутации. Ее слова приводит Sport24.

Фигурист принял участие в шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда». Навка и Костомаров исполнили отрывок из произвольной программы «Кармен», с которой они победили на Олимпийских играх 2006 года в Турине.

«Сегодня ты, Илюша, опять стал тем триггером, как и 20 лет назад, ты повез нас всех по стране. Сегодня ты нас сподвиг выйти на этот лед. В первую очередь, конечно, Романа. Честно говоря, я думала, что он выйдет на лед, но что так быстро… Спасибо, что это сегодня состоялось. Рома выиграл не только нашу Олимпиаду, но и все Олимпиады на белом свете», — заявила Навка.

В начале января 2023 года фигурист был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Чемпион попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего он долгое время находился на ИВЛ.

Осложнения, вызванные заболеванием, привели к развитию гангрены, из-за которой врачи были вынуждены провести ряд операций по ампутации: фигурист лишился обеих голеней, кисти одной руки и пальцев — на другой. 6 июля Костомарова выписали из больницы в Коммунарке, где он провел 175 суток.

Ранее Костомаров назвал причину пневмонии, которая привела к ампутациям.

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