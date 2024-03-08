Песков рассказал, как Навка плакала из-за Костомарова

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков в новом сериале «Костомаров. Рожденный дважды» вспомнил, как его супруга, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка переживала за своего бывшего партнера Романа Костомарова, когда тот оказался в реанимации. Его слова приводит Sport24.

«Таня переживала жутко, дома ночами плакала, когда было непонятно, что он все-таки пойдет на поправку. Для нее это, конечно, важно и эмоционально, что он вернулся и снова с нами. Не совсем такой, как был до этого, но он и это победил, выйдя на лед», — рассказал Песков.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», выйдя на лед в коньках.

Костомаров и Навка выиграли золото Олимпийских игр в 2006 году. Также вместе они стали двукратными чемпионами мира и трехкратными — Европы.

Ранее Костомаров вспомнил, с чего началась болезнь, приведшая к ампутации.