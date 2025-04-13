Песков рассказал о зарплате своей супруги Навки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что его супруга, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка зарабатывает больше, чем он. Такое признание представитель Кремля сделал в документальном фильме «Она», премьера которого состоялась на Первом канале.

«Да, конечно. Хотя, у нас очень хорошие зарплаты», — заявил Песков, отвечая на вопрос, зарабатывает ли жена больше него.

До этого пресс-секретарь российского лидера рассказал, за что его критикует Навка. Он признался, что супруга обвиняет его в недостаточной защите главы государства Владимира Путина.

По словам Пескова, Навка считает, что ее муж не слишком активно в медиа стремится разъяснить те или иные действия Путина. Песков заявил, что фигуристка «на полном серьезе, со всей пролетарской жесткостью» критикует его.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков поженились в 2015 году. У пары есть общая дочь Надежда. В настоящее время спортсменка активно занимается развитием собственных ледовых шоу.

Ранее Татьяна Навка высказалась о санкциях.