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Песков рассказал о зарплате своей супруги Навки

Песков признался, что зарабатывает меньше супруги Навки
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что его супруга, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка зарабатывает больше, чем он. Такое признание представитель Кремля сделал в документальном фильме «Она», премьера которого состоялась на Первом канале.

«Да, конечно. Хотя, у нас очень хорошие зарплаты», — заявил Песков, отвечая на вопрос, зарабатывает ли жена больше него.

До этого пресс-секретарь российского лидера рассказал, за что его критикует Навка. Он признался, что супруга обвиняет его в недостаточной защите главы государства Владимира Путина.

По словам Пескова, Навка считает, что ее муж не слишком активно в медиа стремится разъяснить те или иные действия Путина. Песков заявил, что фигуристка «на полном серьезе, со всей пролетарской жесткостью» критикует его.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков поженились в 2015 году. У пары есть общая дочь Надежда. В настоящее время спортсменка активно занимается развитием собственных ледовых шоу.

Ранее Татьяна Навка высказалась о санкциях.

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