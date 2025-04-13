Песков станцевал на льду с Навкой

Песков вышел на лед и станцевал с Навкой в ее юбилей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вышел на лед со своей супругой Татьяной Навкой и станцевал с ней. Как сообщает РИА Новости, это произошло во время юбилейного «Больше, чем шоу» олимпийской чемпионки.

Номер исполнялся под композицию «А он мне нравится». Отмечается, что его встретили овации зрителей.

Также Песков поздравил жену с юбилеем, которой в воскресенье, 13 апреля, исполнилось 50 лет. Навка замужем за Песковым с 2015 года.

Накануне сообщалось, что Песков поздравил Навку с предстоящим 50-летним юбилеем аудиооткрыткой. Он пожелал супруге «оставаться собой, побеждать, создавать новое и дарить свой талант».

До этого Песков в интервью в фильме «Она» заявил, что сталкивается с критикой от супруги Татьяны Навки, которая обвиняет его в недостаточной защите главы государства Владимира Путина. Также Песков признался, что зарабатывает меньше супруги.

Ранее Татьяна Навка высказалась о санкциях.