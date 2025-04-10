Песков рассказал, за что его критикует Навка

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью в фильме «Она» заявил, что сталкивается с критикой от супруги Татьяны Навки, которая обвиняет его в недостаточной защите главы государства.



По его словам, Навка считает, что он не слишком активно в медиа стремится разъяснять те или иные действия российского президента.

«Она это делает на полном серьезе, вот со всей пролетарской жесткостью», — заявил Песков.

В 2006 году Навка стала обладателем золота Олимпиады в паре с Романом Костомаровым. Также в ее активе два золота чемпионатов мира и три — чемпионатов Европы. Затем Навка жила в США, а в 2006 году вернулась в Россию для участия в новом телевизионном шоу «Ледниковый период». Она выступала в проекте с 2006 по 2016 год.

Навка и Песков поженились в 2015 году. У пары есть общая дочь. В настоящее время Навка занимается развитием собственных шоу.

Ранее Татьяна Навка высказалась о санкциях.