Навка заявила, что в браке с Песковым часто случаются обиды

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2006 года Татьяна Навка в интервью РИА Новости заявила, что в быту часто испытывает недопонимание со своим супругом, пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым.

По ее мнению, благодаря особенностям характера ей удается избегать затяжных ссор.

«Бывает, что кто-то ненароком, не желая того сам, обидит. Или даже он не хотел обидеть, а я обиделась — такое тоже бывает. Однако я быстро отхожу, мне очень повезло с характером. Утром просыпаюсь с чистым листом и считаю, что даже время тратить на все эти обиды не нужно», — заявила Навка.

В 2006 году Навка стала обладателем золота Олимпиады в паре с Романом Костомаровым. Также в ее активе два золота чемпионатов мира и три — чемпионатов Европы.

Навка и Песков поженились в 2015 году. У пары есть общая дочь. В настоящее время Навка занимается развитием собственных шоу. Ранее она рассказала, почему перенесла свое шоу в Луганске.

Ранее Татьяна Навка высказалась за выступление россиян на ОИ в нейтральном статусе.