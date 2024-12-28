Навка рассказала о популярности ледового шоу «Щелкунчик»

Навка: «Щелкунчик» так успешен, что купить билеты удается с трудом даже Пескову

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила, что ее ледовое шоу «Щелкунчик» пользуется невероятно большой популярностью. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я ожидала, что «Щелкунчик» получится грандиозным, но чтобы настолько, даже не могла представить. Ажиотаж страшный, хороших билетов нет от слова «совсем». Признаюсь честно, даже супругу ищем с трудом какие-то места, потому что он хочет еще раз прийти посмотреть», — заявила Навка.

Также она ответила на вопрос об отличиях ее постановки от классического варианта.

«Конечно, мы сегодня идем в ногу с IT-технологиями, революционными подходами, наши дети в этом. Чтобы их заинтересовать, хотелось придумать что-то такое, чтобы они сидели два часа, не засыпали и не смотрели в свои гаджеты. Мне кажется, у нас получилось», — добавила она.

Ледовое шоу «Щелкунчик» проходит с 20 декабря по 12 января во дворце спорта «Мегаспорт».

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