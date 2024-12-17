Навка о семейной жизни с Песковым: «Я не задаю лишних вопросов»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка призналась, что ее брак с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым основывается на взаимопонимании. Об этом сообщает kp.ru.

По ее словам, муж с пониманием относится к ситуациям, когда ей приходится поздно работать, и она отвечает ему тем же. Фигуристка также добавила, что в их семье не существует запретных тем для разговоров.

«Табу у нас нет в семье. Я просто умная женщина и не задаю лишних вопросов. Меньше знаешь — лучше спишь», — призналась Навка.

Она также назвала Пескова своим главным критиком. По ее словам, не все ее идеи он воспринимает с энтузиазмом, поэтому она старается показывать уже готовые шоу.

В конце 2023 года сообщалось, что Дмитрий Песков высоко оценил спектакль на льду «Вечера на хуторе», который поставила его жена. Он признался, что первый раз увидел спектакль, так как не смотрел репетиции. Песков обратил внимание на выбор сюжета для спектакля. В основу «Вечеров на хуторе» легли произведения писателя Николая Гоголя.

Ранее бывший муж Татьяны Навки сообщил о переезде с семьей.