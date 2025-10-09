14 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

14 октября в России отмечают профессиональный праздник хранители заповедников, а в мире — день рождения Винни Пуха. Русская православная церковь празднует Покров Пресвятой Богородицы, народные приметы не советуют давать в долг в этот день. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 14 октября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 14 октября

Всемирный день стандартов

14 октября инженеры, ученые и бизнесмены напоминают о том, как стандарты держат мир в рабочем состоянии: от розеток и Wi-Fi до размеров винтов. В этот день Международная электротехническая компания (IEC), Международная организация по стандартизации (ISO) и Международный союз электросвязи (ITU) благодарят экспертов, которые договариваются о «общем языке» технологий. Ведь хороший стандарт экономит миллионы, снимает барьеры в торговле и делает жизнь чуть проще.

День рождения Винни-Пуха

14 октября 1926 года вышла первая книга о Винни Пухе — с историями Алана Милна и иллюстрациями Эрнеста Шепарда. Этот день поклонники и считают денем рождения медвежонка. Сегодня он входит в число самых узнаваемых персонажей детской литературы, а образ, созданный студией Disney, растиражирован на всевозможных товарах для малышей по всему миру. В России Пух пошел своим путем: в 1960 году Борис Заходер опубликовал вольный пересказ произведений Милна, а в 1969-м Федор Хитрук снял мультфильм, в котором медвежонок говорит голосом Евгения Леонова.

День работников заповедного дела в России

Сегодня в России поздравляет тех, кто бережет редкие виды флоры и фауны, работая в национальных парках и заповедниках. Хотя этот день не является официальным, он символизирует уважение к труду экологов, биологов и просто энтузиастов, заботящихся о природе. В этот день проходят встречи, семинары и обсуждения проблем охраняемых территорий, где специалисты делятся опытом и идеями. Сегодня в фокусе — дальневосточные хищники: амурский тигр и леопард, которым нужна огромная территория и защита от браконьеров и вырубок.

close Partha Sarkar/XinHua/Global Look Press

Какие праздники и памятные даты отмечают 14 октября в других странах

День матери — Белоруссия. Дата была установлена указом президента в 1996 году. Ее выбор неслучаен: в этот день православная церковь празднует Покров Пресвятой Богородицы, благодаря чему светский праздник переплетается с религиозным символом материнского покровительства и заботы.

Мцхетоба — Грузия. Это одновременно церковный, государственный и народный праздник. Он посвящен одному из главных христианских символов страны — Ризе Господней, которую, по преданию, выкупили у римских стражников и доставили в Грузию. Центр праздника — древняя столица государства, город Мцхета и собор Светицховели. 14 октября горожане и паломники идут на службы, во дворах звучит музыка, на площадях ставят сцены, а кафе выносят на улицы столы с вином и хлебом.

close Собор Светицховели в Мцхете, Грузия Aleksandr Medvedkov/Shutterstock/FOTODOM

Будь лысым и свободным — США Главная идея этого дня — освободиться от стереотипов и с гордостью принять свою внешность, будь человек лысым по собственному выбору или в силу обстоятельств. Праздник особенно поддерживает тех, кто потерял волосы из-за лечения онкологических заболеваний, напоминая, что настоящая красота и уверенность идут изнутри.

Церковные праздники 14 октября

Покров Пресвятой Богородицы

Праздник, установленный в память о чуде, произошедшем в X веке в Константинополе. По преданию, Богородица явилась молящимся во Влахернском храме, где хранились ее реликвии, и распростерла над верующими свой покров, защищая город от врагов. Первыми это видение удостоились наблюдать святой Андрей Юродивый и его товарищ Епифаний.

Особую любовь и широкое распространение праздник приобрел на Руси. В XII веке князь Андрей Боголюбский установил его официальное почитание, что способствовало появлению многочисленных храмов в честь Покрова и закреплению его в народной традиции. В богослужении и иконографии сложился особый чин: на иконах изображают Богородицу, простирающую покров над молящимися, в числе которых — Андрей, Епифаний, а иногда и святой Роман Сладкопевец со свитком кондака «Дева днесь…».

В день Покрова верующие молятся о заступничестве Божией Матери, просят защиты и мира. Совершаются крестные ходы, читается сказание о явлении, а в народе праздник символизирует завершение сельскохозяйственных работ и наступление осени.

close Икона «Покров Пресвятой Богородицы» Wikimedia Commons

День памяти преподобного Романа Сладкопевца

Преподобный Роман жил в V веке и служил диаконом в Константинополе при храме Святой Софии. Согласно преданию, будучи от природы лишенным музыкального слуха и голоса, он получил дар песнопения чудесным образом после явления Богородицы, вручившей ему свиток, который он проглотил. После этого Роман исполнил свой первый кондак — гимн Рождеству Христову.

Он считается создателем сотен духовных гимнов, заложивших основу византийской гимнографии. На иконах его изображают молодым диаконом со свитком, а в русской традиции часто включают в композицию иконы Покрова Богородицы. Часто Сладкопевецу приписывают авторство Акафист Богоматери, однако не все современные исследователи с этим согласны. Но все сходятся в одном: преподобный заложил форму уникальную и поэтическую форму проповеди, которую православие сохраняет до сих пор.

14 октября Русская православная церковь также чтит память • апостола от 70 Анании;

• преподобного Саввы Вишерского, Новгородского;

• священномученика Алексия Ставровского, пресвитера;

• священномученика Михаила Вологодского, пресвитера;

• священномучеников Александра Агафонникова, Георгия Архангельского, Николая Кулигина, пресвитеров, мученика Иоанна Артемова;

• мученика Домнина Солунского;

• преподобномученика Михаила, игумена Зовийского, и с ним 36 преподобномучеников;

• равноапостольного царя Иверского Мириана и равноапостольной царицы Иверской Наны.



Православная церковь в этот день также отмечает Собор Молдавских святых и чтит иконы Божией Матери — Люблинскую, Псково-Покровскую, Браиловскую, Гербовецкую, Барскую и Касперовскую.

Народные праздники и приметы 14 октября

Покров день (Зазимник)

Покров стоит на границе осени и зимы (отсюда и название Зазимник). В это время небо как будто начинает накрывать землю покровом — первым снегом, тонким льдом, тишиной, которая приходит после шумной страды.

Люди начинали больше времени проводить дома. Девушки молились Богоматери о добром женихе и несли к иконе тонкие платки, чтобы покрыть судьбу удачей. Хозяйки наводили чистоту в доме, белили печь, перебирали сундуки. Мужики подсушивали поленья, чинили сани, проверяли сбрую, перегоняли скот к ближним дворам, чтобы не гонять по стуже.

В Покров старались не копить обид и не ругаться, а еще, не давать в долг — говорили, что вместе с деньгами из дома уходит тепло.

Приметы

Снег на Покров — к ранней зиме; сухо и ясно — зима будет поздней.

Ветер с севера — к стуже, с юга — к мягкой зиме, с запада — к мокроте и оттепелям.

Лист с березы не осыпался — зиму жди позднюю; дуб держит лист — стужа затянется.

Ворон сидит низко и каркает протяжно — к долгим холодам.

Какие исторические события произошли 14 октября

1843 год — в Потсдаме на премьере «Сна в летнюю ночь» прозвучал «Свадебный марш» Мендельсона.

1851 год — в Лондоне Пауль Юлиус Рейтер основал агентство Reuters: он наладил доставку биржевых котировок через телеграф и почтовых голубей, а позже первым в Британии сообщил об убийстве Линкольна.

1860 год — в Петербурге открылся Мариинский театр: здание на Театральной площади сменило сгоревший ранее Цирк-театр и стало главной оперной сценой России конца XIX века.

close Мариинский театр в конце 1860-х годов Wikimedia Commons

1883 год — французский предприниматель Жюль Гужон запустил у Рогожской заставы московские проволочные мастерские. Из них вырос «Завод Гужона», национализированный в 1918 году и переименованный в «Серп и молот».

1884 год — Джордж Истман получил патент на фотопленку, открыв путь к массовой любительской съемке.

1892 год — вышли «Приключения Шерлока Холмса»: первый книжный сборник из 12 рассказов Артура Конан Дойла с рисунками Сидни Пэджета.

1947 год — летчик-испытатель Чарльз Йегер на Bell X-1 впервые превысил скорость звука в горизонтальном полете над пустыней Мохаве.

1964 год — Нобелевский комитет объявил Мартина Лютера Кинга лауреатом премии мира. В декабре он получил награду в Осло и передал призовые на нужды движения за рассовое равноправие.

2021 год — Michelin выпустил первый гид по России: в список вошли 69 московских ресторанов, два из них получили по две звезды, а три шефа удостоились «зеленых» звезд за устойчивость.

Дни рождения и юбилеи 14 октября

В 1734 году родился Фрэнсис Лайтфут Ли — американский политик, один из отцов-основателей США. Он подписал Декларацию независимости и Статьи конфедерации, представлял Вирджинию в Континентальном конгрессе.

В 1840 году родился Дмитрий Писарев — русский публицист и критик. Провел годы в тюрьме за радикальные тексты, повлиял на молодых нигилистов, утонул летом 1868 года при загадочных обстоятельствах.

В 1897 году родилась Зинаида Ермольева — советский микробиолог, «мадам Пенициллин». В годы войны наладила выпуск отечественного пенициллина, сама ставила на себе опыты с вибрионом холеры, получила Сталинскую премию и ордена Ленина.

В 1938 году родился Владислав Крапивин — советский и российский детский писатель, автор книг о детях и для детей, в том числе фантастических. Создал «Каравеллу» разновозрастный детский отряд, занимавшийся морским делом, журналистикой и фехтованием , воспитал сотни ребят, получил премии Ленинского комсомола и Гайдара.

В 1963 году родился Валентин Юдашкин — советский и российский модельер. Вывел российскую моду на мировые подиумы, обновил форму армии, его платья показывали музеи Парижа и Лос-Анджелеса, скончался от рака в 2023 году.

close Александр Вильф/РИА Новости

В 1993 году родился Чарли Кирк — американский право-консервативный политический активист, сооснователь движения Turning Point USA и сторонник Дональда Трампа. Погиб в 2025 году в результате покушения.

Кто отмечает дни рождения

86 лет исполняется Ральфу Лорену — американскому модельеру, дизайнеру и бизнесмену, основателю модного дома Ralph Lauren.

close Ральф Лорен, 2019 год Greg Allen/AP

85 лет исполняется сэру Клиффу Ричарду — английскому певцу, автору сотен хитов и кавалеру ордена Британской империи. Он 25 раз возглавлял британские чарты, а национальный хит-парад синглов — 14 раз.

48 лет исполняется Ксении Лавровой-Глинке — российской актрисе театра и кино, известной по сериалу «Склифосовский», экс-министру культуры Тверской области (с 6 сентября 2022 года по 9 января 2025 года).

47 лет исполняется Ашеру Реймонду IV — американскому певцу, автору песен, танцору и актеру, обладателю премий Grammy и автору хитов «Yeah!» и «Confessions».