14 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 14 октября
- Всемирный день стандартов
14 октября инженеры, ученые и бизнесмены напоминают о том, как стандарты держат мир в рабочем состоянии: от розеток и Wi-Fi до размеров винтов. В этот день Международная электротехническая компания (IEC), Международная организация по стандартизации (ISO) и Международный союз электросвязи (ITU) благодарят экспертов, которые договариваются о «общем языке» технологий. Ведь хороший стандарт экономит миллионы, снимает барьеры в торговле и делает жизнь чуть проще.
- День рождения Винни-Пуха
14 октября 1926 года вышла первая книга о Винни Пухе — с историями Алана Милна и иллюстрациями Эрнеста Шепарда. Этот день поклонники и считают денем рождения медвежонка. Сегодня он входит в число самых узнаваемых персонажей детской литературы, а образ, созданный студией Disney, растиражирован на всевозможных товарах для малышей по всему миру. В России Пух пошел своим путем: в 1960 году Борис Заходер опубликовал вольный пересказ произведений Милна, а в 1969-м Федор Хитрук снял мультфильм, в котором медвежонок говорит голосом Евгения Леонова.
- День работников заповедного дела в России
Сегодня в России поздравляет тех, кто бережет редкие виды флоры и фауны, работая в национальных парках и заповедниках. Хотя этот день не является официальным, он символизирует уважение к труду экологов, биологов и просто энтузиастов, заботящихся о природе. В этот день проходят встречи, семинары и обсуждения проблем охраняемых территорий, где специалисты делятся опытом и идеями. Сегодня в фокусе — дальневосточные хищники: амурский тигр и леопард, которым нужна огромная территория и защита от браконьеров и вырубок.
Какие праздники и памятные даты отмечают 14 октября в других странах
День матери — Белоруссия. Дата была установлена указом президента в 1996 году. Ее выбор неслучаен: в этот день православная церковь празднует Покров Пресвятой Богородицы, благодаря чему светский праздник переплетается с религиозным символом материнского покровительства и заботы.
Мцхетоба — Грузия. Это одновременно церковный, государственный и народный праздник. Он посвящен одному из главных христианских символов страны — Ризе Господней, которую, по преданию, выкупили у римских стражников и доставили в Грузию. Центр праздника — древняя столица государства, город Мцхета и собор Светицховели. 14 октября горожане и паломники идут на службы, во дворах звучит музыка, на площадях ставят сцены, а кафе выносят на улицы столы с вином и хлебом.
Собор Светицховели в Мцхете, ГрузияAleksandr Medvedkov/Shutterstock/FOTODOM
Будь лысым и свободным — США Главная идея этого дня — освободиться от стереотипов и с гордостью принять свою внешность, будь человек лысым по собственному выбору или в силу обстоятельств. Праздник особенно поддерживает тех, кто потерял волосы из-за лечения онкологических заболеваний, напоминая, что настоящая красота и уверенность идут изнутри.
Церковные праздники 14 октября
Праздник, установленный в память о чуде, произошедшем в X веке в Константинополе. По преданию, Богородица явилась молящимся во Влахернском храме, где хранились ее реликвии, и распростерла над верующими свой покров, защищая город от врагов. Первыми это видение удостоились наблюдать святой Андрей Юродивый и его товарищ Епифаний.
Особую любовь и широкое распространение праздник приобрел на Руси. В XII веке князь Андрей Боголюбский установил его официальное почитание, что способствовало появлению многочисленных храмов в честь Покрова и закреплению его в народной традиции. В богослужении и иконографии сложился особый чин: на иконах изображают Богородицу, простирающую покров над молящимися, в числе которых — Андрей, Епифаний, а иногда и святой Роман Сладкопевец со свитком кондака «Дева днесь…».
В день Покрова верующие молятся о заступничестве Божией Матери, просят защиты и мира. Совершаются крестные ходы, читается сказание о явлении, а в народе праздник символизирует завершение сельскохозяйственных работ и наступление осени.
Икона «Покров Пресвятой Богородицы»Wikimedia Commons
День памяти преподобного Романа Сладкопевца
Преподобный Роман жил в V веке и служил диаконом в Константинополе при храме Святой Софии. Согласно преданию, будучи от природы лишенным музыкального слуха и голоса, он получил дар песнопения чудесным образом после явления Богородицы, вручившей ему свиток, который он проглотил. После этого Роман исполнил свой первый кондак — гимн Рождеству Христову.
Он считается создателем сотен духовных гимнов, заложивших основу византийской гимнографии. На иконах его изображают молодым диаконом со свитком, а в русской традиции часто включают в композицию иконы Покрова Богородицы. Часто Сладкопевецу приписывают авторство Акафист Богоматери, однако не все современные исследователи с этим согласны. Но все сходятся в одном: преподобный заложил форму уникальную и поэтическую форму проповеди, которую православие сохраняет до сих пор.
Народные праздники и приметы 14 октября
Покров день (Зазимник)
Покров стоит на границе осени и зимы (отсюда и название Зазимник). В это время небо как будто начинает накрывать землю покровом — первым снегом, тонким льдом, тишиной, которая приходит после шумной страды.
Люди начинали больше времени проводить дома. Девушки молились Богоматери о добром женихе и несли к иконе тонкие платки, чтобы покрыть судьбу удачей. Хозяйки наводили чистоту в доме, белили печь, перебирали сундуки. Мужики подсушивали поленья, чинили сани, проверяли сбрую, перегоняли скот к ближним дворам, чтобы не гонять по стуже.
В Покров старались не копить обид и не ругаться, а еще, не давать в долг — говорили, что вместе с деньгами из дома уходит тепло.
Приметы
Снег на Покров — к ранней зиме; сухо и ясно — зима будет поздней.
Ветер с севера — к стуже, с юга — к мягкой зиме, с запада — к мокроте и оттепелям.
Лист с березы не осыпался — зиму жди позднюю; дуб держит лист — стужа затянется.
Ворон сидит низко и каркает протяжно — к долгим холодам.
Какие исторические события произошли 14 октября
- 1843 год — в Потсдаме на премьере «Сна в летнюю ночь» прозвучал «Свадебный марш» Мендельсона.
- 1851 год — в Лондоне Пауль Юлиус Рейтер основал агентство Reuters: он наладил доставку биржевых котировок через телеграф и почтовых голубей, а позже первым в Британии сообщил об убийстве Линкольна.
- 1860 год — в Петербурге открылся Мариинский театр: здание на Театральной площади сменило сгоревший ранее Цирк-театр и стало главной оперной сценой России конца XIX века.
Мариинский театр в конце 1860-х годовWikimedia Commons
- 1883 год — французский предприниматель Жюль Гужон запустил у Рогожской заставы московские проволочные мастерские. Из них вырос «Завод Гужона», национализированный в 1918 году и переименованный в «Серп и молот».
- 1884 год — Джордж Истман получил патент на фотопленку, открыв путь к массовой любительской съемке.
- 1892 год — вышли «Приключения Шерлока Холмса»: первый книжный сборник из 12 рассказов Артура Конан Дойла с рисунками Сидни Пэджета.
- 1947 год — летчик-испытатель Чарльз Йегер на Bell X-1 впервые превысил скорость звука в горизонтальном полете над пустыней Мохаве.
- 1964 год — Нобелевский комитет объявил Мартина Лютера Кинга лауреатом премии мира. В декабре он получил награду в Осло и передал призовые на нужды движения за рассовое равноправие.
- 2021 год — Michelin выпустил первый гид по России: в список вошли 69 московских ресторанов, два из них получили по две звезды, а три шефа удостоились «зеленых» звезд за устойчивость.
Дни рождения и юбилеи 14 октября
- В 1734 году родился Фрэнсис Лайтфут Ли — американский политик, один из отцов-основателей США. Он подписал Декларацию независимости и Статьи конфедерации, представлял Вирджинию в Континентальном конгрессе.
- В 1840 году родился Дмитрий Писарев — русский публицист и критик. Провел годы в тюрьме за радикальные тексты, повлиял на молодых нигилистов, утонул летом 1868 года при загадочных обстоятельствах.
- В 1897 году родилась Зинаида Ермольева — советский микробиолог, «мадам Пенициллин». В годы войны наладила выпуск отечественного пенициллина, сама ставила на себе опыты с вибрионом холеры, получила Сталинскую премию и ордена Ленина.
- В 1938 году родился Владислав Крапивин — советский и российский детский писатель, автор книг о детях и для детей, в том числе фантастических. Создал «Каравеллу» разновозрастный детский отряд, занимавшийся морским делом, журналистикой и фехтованием, воспитал сотни ребят, получил премии Ленинского комсомола и Гайдара.
- В 1963 году родился Валентин Юдашкин — советский и российский модельер. Вывел российскую моду на мировые подиумы, обновил форму армии, его платья показывали музеи Парижа и Лос-Анджелеса, скончался от рака в 2023 году.
- В 1993 году родился Чарли Кирк — американский право-консервативный политический активист, сооснователь движения Turning Point USA и сторонник Дональда Трампа. Погиб в 2025 году в результате покушения.
Кто отмечает дни рождения
- 86 лет исполняется Ральфу Лорену — американскому модельеру, дизайнеру и бизнесмену, основателю модного дома Ralph Lauren.
Ральф Лорен, 2019 годGreg Allen/AP
- 85 лет исполняется сэру Клиффу Ричарду — английскому певцу, автору сотен хитов и кавалеру ордена Британской империи. Он 25 раз возглавлял британские чарты, а национальный хит-парад синглов — 14 раз.
- 48 лет исполняется Ксении Лавровой-Глинке — российской актрисе театра и кино, известной по сериалу «Склифосовский», экс-министру культуры Тверской области (с 6 сентября 2022 года по 9 января 2025 года).
- 47 лет исполняется Ашеру Реймонду IV — американскому певцу, автору песен, танцору и актеру, обладателю премий Grammy и автору хитов «Yeah!» и «Confessions».
- 45 лет исполняется Бену Уишоу — английскому актеру, исполнителю роли Q в в фильмах о Джеймсе Бонде, голосу медвежонка Паддингтона и лауреату BAFTA и Emmy.