В России амурский тигр больше не находится под угрозой вымирания

Министр юстиции РФ, председатель наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко в ходе выступления на открытии фотовыставки «Земля больших кошек» в Москве заявил, что амурский тигр в РФ больше не находится под угрозой вымирания. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Чуйченко, цель по сохранению популяции амурского тигра в России выполнена. Он уточнил, что работа по восстановлению популяции тигра велась на протяжении 13 лет.

«Когда в 2013 году начинали это большое дело, численность популяции амурского тигра на территории Российской Федерации составляла около 430 особей. В настоящее время мы уже уверены в достижении числа 750 и можем сказать, что цель, которая была поставлена в стратегию по охране амурского тигра, она выполнена», — поделился министр.

Он добавил, что «этот прекрасный хищник» больше не находится под угрозой вымирания.

До этого Telegram-канал национального парка «Земля леопардов» сообщал, что рабочие, прокладывавшие противопожарные разрывы в Приморском крае, случайно встретили в лесу дальневосточного леопарда и сняли это на видео.

Ранее в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае сообщили, что амурский тигр похитил одну из скрытых камер наблюдения.