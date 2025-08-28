На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Приморье ученые получили фото чудом выжившей самки дальневосточного леопарда

«Земля леопарда»: леопард Алекса после травмы в КНР выздоровела и стала матерью
Telegram-канал »«Земля леопарда» — дирекция заповедников»

В Приморье ученые национального парка «Земля леопарда» получили новые снимки самки дальневосточного леопарда по кличке Алекса, которая пережила серьезную травму в Китае. Об этом сообщили в Telegram-канале нацпарка.

Алекса попала в металлическую петлю браконьеров в 2014 году, когда покинула территорию России и пересекла границу с Китаем. Снимки фотоловушек тогда показывали глубокие раны, и специалисты практически не давали надежды на спасение. Однако уже в 2016 году леопарда зафиксировали с двумя котятами, а в мае 2018 года она появилась со вторым потомством.

В нацпарке отметили, что этот случай восстановления уникален для современной науки и стал символом всей популяции дальневосточных леопардов, находившейся на грани исчезновения. Алекса дважды стала матерью — в 2017 и 2018 годах.

С 2017 года на территории китайских провинций Цзилинь и Хэйлунцзян действует Северо-восточный национальный парк тигра и леопарда, где активно борются с браконьерством. В 2024 году российские и китайские нацпарки объединились в первый в мире трансграничный резерват «Земля больших кошек» для амурских тигров и дальневосточных леопардов.

За последние годы численность дальневосточных леопардов в России выросла с 35 до более 120 особей, а тигров — с 18 до 50. В Китае количество леопардов увеличилось с 42 до 80, тигров — с 27 до 70. Многие животные пересекают границу и обитают одновременно в двух странах. До конца 2025 года планируется обмен данными с фотоловушек для оценки состояния популяций.

Дальневосточный леопард — самый редкий крупный хищник в мире, встречается только на юго-западе Приморья и на границе с Китаем, а несколько особей зафиксированы рядом с КНДР. Ядро популяции находится в нацпарке «Земля леопарда». На российских охраняемых территориях обитают 129 взрослых особей.

Ранее в российском городе появился мурал с Путиным и амурским тигром.

