Покров Пресвятой Богородицы: история и традиции православного праздника Что можно и что нельзя делать в Покров: церковные и народные традиции праздника

Покров Пресвятой Богородицы — один из самых почитаемых в православии осенних церковных праздников. В этот день верующие благодарят Деву Марию за заступничество и покровительство. В народе это время считалось идеальным для свадеб. Об истории и символизме Покрова Пресвятой Богородицы, церковных и народных традициях праздника «Газете.Ru» рассказал священник Николай Конюхов.

Когда отмечается Покров Пресвятой Богородицы

Праздник Покров Пресвятой Богородицы православная церковь отмечает каждый год в одну и ту же дату — 14 октября по новому стилю (1 октября по старому). В 2024 году он выпадает на понедельник.

В этот день верующие собираются в храмах, чтобы поблагодарить Пресвятую Владычицу нашу Богородицу за защиту и покровительство.

История и смысл праздника Покрова

История, которая легла в основу праздника, относится к X веку. Тогда Константинополю — столице Византийской империи и центру восточного христианства — угрожали многочисленные неприятели, намеревавшиеся его захватить. Верующие молились о защите, и им явилась Пресвятая Богородица.

Явление Богородицы: легенда о Покрове

Согласно легенде, во время всенощного бдения во Влахернской церкви святой Андрей Юродивый (Андрей Константинопольский) и его ученик Епифаний стали свидетелями необычного явления, рассказал «Газете.Ru» священник и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.

Влахернская церковь Влахернская церковь была построена в V веке, находится в Стамбуле, Турция. В 473 году из Иерусалима в церковь был перевезен омофор (покров) Девы Марии. Спустя несколько веков именно в этой церкви блаженный Андрей увидел Богоматерь, раскинувшую свой покров, защищая верующих.



В 1434 году Влахернская церковь Богоматери сгорела, в XIX веке греческая община на месте руин старой церкви построила новое здание. В настоящее время действующая церковь открыта к посещению. Также внутри православной церкви есть святой источник, где верующие могут попить или умыться святой водой.



Во время молитвы Андрей Юродивый и Епифаний внезапно увидели, как Пресвятая Богородица появилась в сиянии небесной славы, окруженная ангелами. Также существует версия, что Деву Марию под руки сопровождали Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов.

close Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

«Блаженный Андрей вместе со своим учеником Епифанием всю ночь молились в храме и под утро увидели Пресвятую Богородицу. Божья Матерь сняла со своей головы омофор — специальный платок, который носили женщины того времени, и накрыла этим покровом людей, стоящих в храме. Эти действием она показала всем верующим, что будет защищать и оберегать своих верных детей», — рассказал священник..

Богородица подошла к алтарю, а потом стала со слезами молиться за народ, прося Бога о защите Константинополя от видимых и невидимых врагов.

Это знаменовало собой защиту и покровительство Богородицы не только над молящимися в церкви, но над всем городом.

Чудеса, связанные с явлением

Вскоре после этого явления произошло множество чудес, которые подтверждали силу молитвы и покровительства Матери Божьей. Легенды гласят, что те, кто с верой обращались к Богородице в этот день, получали исцеление от недугов, находили утешение в бедах и защищались от зла.

Само явление Богородицы стало символом надежды, былого покровительства, а также важной вехой в жизни христиан. Люди почувствовали, что за ними стоит мощная Небесная Защитница, и начали отмечать праздник Покрова. Вскоре стало традицией совершать специальные службы и литургии в этот день.

Распространение праздника

Сначала праздник распространился в Византийской империи, откуда пришел на Русь. Он закрепился в календаре при князе Андрее Боголюбском в 1164 году .

Символизм праздника — защита и покровительство — был доступен и понятен простым людям, поэтому Покров быстро стал одним из любимых и почитаемых в народе церковных событий и оброс местными обычаями и традициями.

Покров Пресвятой Богородицы настолько отпечатался в сердцах русских людей, что теперь это событие считается одним из самых важных Богородичных торжеств наряду с двунадесятыми праздниками. Николай Конюхов священник, клирик храма Живоначальной Троицы

Символика Покрова Пресвятой Богородицы

Само слово «покров» символизирует защиту и укрытие. В православной традиции Пресвятая Богородица воспринимается как Небесная Заступница, к которой обращаются в молитвах о помощи и защите от бед, болезней и несчастий. Верующие считают, что благодаря ей можно найти поддержку в самых трудных жизненных ситуациях.

Иконы Покрова

Существует множество известных икон, связанных с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Рассмотрим некоторые из наиболее значимых:

Древнейшие изображения

Древнейшие изображения Покрова в древнерусском искусстве можно увидеть в Суздале — на вратах Рождественского собора, датируемых началом XIII века, а также в Пскове — в росписях собора Снетогорского монастыря, созданных в 1313 году.

Икона Покров Пресвятой Богородицы

Эта икона изображает Богородицу, раскинувшую свой омофор над людьми. В центре изображения находится Пресвятая Дева, окруженная ангелами и святыми.

Центральное место в изображении занимает тот самый плат Божьей Матери, которым она покрывает каждого из нас, защищая от бед, несчастий и утраты веры.

В России существуют разные варианты этой иконы, но все они передают единую идею — о защите и покровительстве.

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Державная икона Божией Матери

Хотя эта икона не связана напрямую с Покровом, ее часто упоминают в контексте праздника. На ней изображена Богородица, держащая на руках Христа, что также символизирует защиту и помощь, особенно в тяжелых жизненных ситуациях.

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Знаменитые храмы, посвященные Покрову

В России множество храмов, посвященных празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Рассмотрим несколько наиболее значимых.

Храм Покрова на Нерли

Этот храм расположен в деревне Боголюбово рядом с Владимиром. Он был построен в XII веке и стал символом русской архитектуры. Красивый и величественный храм был возведен в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно его посещают тысячи туристов и паломников, а также верующих, желающих увидеть это историческое сооружение.

Храм Воскресения Словущего в Москве

Храм Воскресения Словущего (или просто Воскресенский храм) на территории Покровского монастыря был построен в 1772 году и почти полностью перестроен в 1853-м. Он стал одним из самых известных храмов на улице Покровке в Москве. В этом храме отмечаются особые службы в день Покрова. Воскресенский храм также известен своими уникальными росписями и архитектурой.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Шамордино

Этот храм, расположенный в Калужской области, известен как место паломничества для многих верующих. Здесь находятся мощи святых, связанных с чудесами, произошедшими в день Покрова. В этом храме проходят богослужения, и верующие могут помолиться о помощи и защите.

Традиции праздника Покрова Пресвятой Богородицы

Церковные традиции

Традиции праздника Покрова Пресвятой Богородицы разнообразны и насыщены духовным смыслом. В этот день в православных храмах проходят торжественные богослужения.

В этот день люди особенно молятся Богородице, просят ее сохранить и сберечь себя и близких. Также молятся об отечестве, поскольку Небесная Защитница много раз оберегала народ при тяжелых обстоятельствах. Николай Конюхов священник, клирик храма Живоначальной Троицы

Богослужения. В этот день проводятся праздничные литургии, где читаются специальные молитвы, посвященные Пресвятой Богородице. Главным событием является Всенощное бдение , которое готовит верующих к торжеству.

Одеяние священников. Священники обычно облачаются в белые, голубые или золотые ризы, символизируя чистоту и светлую радость праздника. Их облачение сопровождается духовными песнопениями и причастием, что усиливает атмосферу праздника.

Торжественные молитвы. В ходе богослужений особое внимание уделяется молитвам, которые испрашивают защиты и помощи от Пресвятой Богородицы в труде, семейных и житейских заботах.

Отрывок из молитвы Покрова Пресвятой Богородицы О, Пресвятая Дево, Мати Господа вышних сил, небесе и земли Царице, града и страны нашея Всемощная Заступнице! <...>Ты бо еси, Госпоже, Слава небесных и Упование земных, Ты по Бозе наша Надежда и Заступница всех, притекающих к Тебе с верою. К Тебе убо молимся, и Тебе, яко Всемогущей Помощнице, сами себе и друг друга и весь живот наш предаем, ныне и присно и во веки веков.



Аминь.



Несмотря на то, что праздник выпадает на будничный день, каждому христианину следует посетить храм Божий, побывать на богослужении и особенно помолиться Богородице о защите и благополучии всего народа, чтобы она так же покрыла своим платком нашу страну и уберегла ее от внешнего: как видимого, так и невидимого. Николай Конюхов священник, клирик храма Живоначальной Троицы

Народные традиции

Помимо церковных обрядов, в народе существуют и свои традиции, связанные с этим днем.

Сбор урожая. Покров всегда совпадает с завершением сельскохозяйственных работ, поэтому дата праздника считается днем, когда нужно было собрать урожай и завершить все работы на поле, напомнил Николай Конюхов.

Сватовства и свадьбы. Название праздника — Покров Пресвятой Богородицы — обычно ассоциировался у народа с покрывалом или фатой невесты. Возможно, поэтому наши предки говорили: «Покров придет и девкам голову покроет». По словам священника, этот день считался особенно важным для незамужних девушек и рассматривается как благоприятное время для заключения брака.

close Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

«В октябре уже заканчивались сельскохозяйственные работы, и часто в эти дни случались сватовства. Обычно предки проводили свадьбы и венчания именно на день Покрова Пресвятой Богородицы. На Руси это был всегда излюбленный день для бракосочетания, потому что считалось, что под особым Покровом Пресвятой Богородицы брак будет крепким и счастливым», — рассказал отец Николай.

Поверья и обряды, связанные со свадьбой В Покров молодые девушки с самого утра спешили в церковь, чтобы зажечь свечу перед образом Богородицы. Считается, что та, кто сделает это первой, вскоре выйдет замуж.



В этот день юные девушки обращаются к Матери Божьей с молитвой: «Ты, Покров-Богородица, покрой меня, девку, нетленной пеленой своей — уйти на чужую сторону». По мудрости предков, эти слова помогают девушкам не только выйти замуж, если у них есть жених, но и вскоре встретить свою любовь, если жениха нет.



Накануне Покрова девушки собираются в одном доме, наряжаются в самые красивые платья и развлекаются до упаду, надеясь, что веселое времяпрепровождение поможет им привлечь жениха. Бытует поверье, что если провести Покров весело, то и любимый быстро найдет свою избранницу.



Традиционные угощения. В семьях пекли пироги (символ домашнего уюта и дружбы) и готовили вкусные блюда, приглашая близких на обед. Это подчеркивало единство семьи и радость праздничного дня. В старину на праздник Покрова был обычай печь блины . Их подавали родным, близким и нуждающимся. Существовало поверье: чем больше блинов будет испечено в этот день, тем счастливее пройдет следующий год, а количество блинов связывали с теплом в доме. Также первый блин полагалось разделить на четыре части и разложить их по углам — так предки задабривали домового.

Есть ли пост в Покров в 2024 году?

Как правило, если праздник выпадает на постные дни, то запрещается употреблять в пищу молочные продукты, яйца и мясо. Однако разрешается есть рыбу, уточнил священник.

В 2024 году праздник Покрова Пресвятой Богородицы выпадает на понедельник, который не является постным днем .

Что нельзя делать в Покров Пресвятой Богородицы

Как и с любым религиозным праздником, существуют определенные обычаи и предостережения о том, что нельзя делать в этот день.

Не заниматься тяжелой работой и рукоделием. В Покров считается нежелательным заниматься тяжелым физическим трудом и даже рукоделием (шитье, вязание и так далее). Этот день призван быть более духовным, поэтому верующие стараются посвятить его молитве, размышлению и общению с близкими. Устранение излишнего труда и суеты позволяет сосредоточиться на важности покровительства Богородицы.

Не ссориться и конфликтовать. Считается, что в этот день особенно важно сохранять мир в семье и отношения с близкими. Споры и конфликты в день Покрова могут привести к негативным последствиям не только в этот день, но и на протяжении всего следующего года. Верующие стараются избегать злых слов и плохих мыслей, уделяя больше внимания доброте и пониманию.

Не ругать и оскорблять других людей. Покров Пресвятой Богородицы — это день, когда нужно проявлять любовь и понимание. Оскорбления, ругань и негативные высказывания противоречат духу праздника и могут привести к плохим последствиям. Призывается к доброте и милосердию, чтобы отпраздновать его истинную суть.

Не начинать новые дела. Согласно народным поверьям, не очень удачно начинать новые дела или предпринимать серьезные решения в день Покрова. Этот день лучше посвятить завершению текущих дел и подготовке к будущим начинаниям. Лучше всего выделить время для молитвы и обдумывания планов на будущее.

Избегайте чрезмерного употребления алкоголя. В праздник Покрова лучше отказаться от употребления алкоголя. Празднование с умеренностью подчеркивает суть праздника и способствует атмосфере покоя и умиротворения.

Приметы в Покров