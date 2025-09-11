Правый активист Чарли Кирк умер после покушения. У него остались жена и двое детей

Дональд Трамп подтвердил смерть 31-летнего праворадикального активиста Чарли Кирка, смертельно раненого во время выступления в Университете долины Юта. По данным полиции, выстрел был сделан с крыши соседнего кампуса. Стрелок остается на свободе, расследование ведет ФБР. Кирк был сторонником Трампа и возглавлял организацию Turning Point USA.

Президент США Дональд Трамп сообщил о смерти праворадикального активиста и главы организации Turning Point USA Чарли Кирка. В своем заявлении в Truth Social он назвал его «великим» и «легендарным», выразив соболезнования супруге Эрике и его детям. До этого Трамп призывал «молиться за Чарли», когда появилась информация о покушении.

«Великий, и даже легендарный Чарли Кирк умер. Никто не понимал или не чувствовал молодежь в США лучше, чем Чарли. Его любили и уважали все, особенно я, и теперь его больше нет с нами. Мелания и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и семье. Чарли, мы любим тебя!», — отметил Трамп.

Кирка смертельно ранили во время дневного выступления на кампусе Университета долины Юта (UVU) в городе Орем. По данным местной полиции, он получил огнестрельное ранение в шею с расстояния около 180-200 метров, предположительно с крыши кампуса поблизости. На распространенных в соцсетях видеозаписях видно момент хлопка, после которого Кирк падает, а зрители в панике разбегаются.

Университет сообщил, что стрельба произошла около 12:10 по местному времени. Кампус временно закрыли, занятия отменили. Кирка доставили в больницу в критическом состоянии, однако спустя два с половиной часа он скончался.

Что известно о стрелявшем

Изначально университет заявил о задержании подозреваемого. Принадлежащая Fox News станция Fox Reno называла имя Майкла Маллинсона — якобы именно он был стрелком. Вскоре выяснилось, что это фейк: фото и личные данные мужчины не имели отношения к происшествию, а сам он оказался не причастен к нападению.

В соцсетях распространялись и другие версии, в том числе имя Джорджа Хадсона Зинна, которого связывали с конфликтами в религиозных кругах Юты. Но официального подтверждения этой информации нет.

Реальный стрелок остается на свободе. Расследование ведут ФБР и Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (ATF), уточняет CBS.

Полиция и службы кампуса провели «поквартирный» обход и эвакуацию корпусов. Местные и федеральные власти призвали жителей района соблюдать указания правоохранителей до завершения первичного осмотра локаций.

Трагедия вызвала широкий резонанс. Вице-президент Камала Харрис, экс-спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом осудили нападение, подчеркнув, что политическому насилию не место в США. Губернатор Юты Спенсер Кокс пообещал, что виновные будут найдены и наказаны.

Кто такой Чарли Кирк

Чарли Кирк родился в 1993 году в Арлингтоне-Хайтс (Иллинойс). В 2012 году, в возрасте всего 18 лет, он основал организацию Turning Point USA — движение, которое быстро превратилось в одну из самых заметных студенческих консервативных структур в США. Целью TPUSA было продвижение правых идей, традиционных ценностей и экономического либерализма среди молодежи.

Кирк получил известность как талантливый оратор и активный медийный деятель. Он вел популярное радио- и подкаст-шоу «The Charlie Kirk Show», часто появлялся на телеканале Fox News, выступал на съездах Республиканской партии и стал одним из самых узнаваемых молодых лиц американского консервативного движения.

Его взгляды отличались жесткой критикой «прогрессивной повестки» и Демократической партии. Кирк активно выступал против абортов, миграционной политики демократов, гендерной идентичности и школьных программ «diversity & inclusion». Он поддерживал расширение права на ношение оружия, осуждал помощь Украине, считая ее ненужным расходом для США, и настаивал на приоритете внутренних проблем страны.

Особые связи у Кирка были с Дональдом Трампом. Он считался одним из самых верных его союзников в медиасфере, регулярно посещал мероприятия республиканцев и был приглашенным спикером на митингах в поддержку кампании Трампа. В 2019 году Трамп назвал Кирка «талантливым лидером». Во время предвыборных кампаний TPUSA помогала мобилизовать молодежь на стороне республиканцев. Кирк также участвовал в мероприятиях и митингах, связанных с движением «Stop the Steal» после выборов 2020 года, на которых Трамп проиграл.

К 31 году Кирк стал одним из самых заметных лиц консервативного движения в США — его слушали миллионы сторонников по всей стране. У него остались жена Эрика и двое маленьких детей.