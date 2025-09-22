23 сентября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

23 сентября поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники информационных подразделений МВД России. В мире отмечают День жестовых языков. Свой день рождения празднует поисковая система Яндекс, которая стала неотъемлемой частью жизни миллионов людей. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 23 сентября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 23 сентября

Международный день жестовых языков

По данным Всемирной федерации глухих, в мире более 70 млн людей страдают потерей слуха и глухотой. Для них языки жестов — важная часть коммуникации и возможность получения образования. В 2017 году Генассамблея ООН провозгласила 23 сентября Международным днем жестовых языков, чтобы обратить внимание общества на значение этого способа общения и в целом на права инвалидов по слуху.

Всемирная федерация глухих призывает в этот день подсветить синим цветом общественные места, достопримечательности и здания, чтобы выразить символическую поддержку сообществу глухих людей и национальным жестовым языкам.

День рождения поисковой системы Яндекс

23 сентября 1997 года на ежегодной российской выставке IT-отраслей Softool в Москве была представлена поисковая система Yandex. Эта дата считается днем рождения поисковика, ставшего верным помощником для миллионов интернет-пользователей. Сегодня Яндекс охватывает широкий спектр областей: это и онлайн-навигация, позволяющая оперативно прокладывать маршруты, и облачные технологии для хранения данных, и развлекательные сервисы, объединенные в общую экосистему, и электронная коммерция, и многое другое.

День информационных подразделений МВД России

Информационные подразделения МВД занимаются составлением и хранением баз данных, архивных документов и экспертиз. Сотрудники данного ведомства ответственны за своевременное предоставление правоохранительным органам справочных, криминальных, оперативных, дактилоскопических и многих других сведений.

Дата праздника связана с созданием службы: 23 сентября 1918 года в РСФСР утверждено «Положение о статистическом отделе Комиссариата внутренних дел» с целью обобщения и хранения статистической информации о состоянии и динамике криминогенной ситуации в стране.

День рождения жевательной резинки

Жевательная резинка — популярный продукт, вокруг которого не утихают споры по поводу вреда и пользы. Прототипы жвачки существовали еще в доисторические времена. Самая первая жевательная резинка датируется временами каменного века, она была обнаружена во время раскопок в Северной Европе и представляла собой комки смолы. В период античности для очищения полости рта люди использовали смолу мастикового дерева, в изобилии росшего на территории Греции и Турции.

23 сентября 1848 года американец Джон Куртис изготовил в домашних условиях прототип современной жвачки на основе хвойной смолы с добавлением легких ароматизаторов. Эта дата стала считаться днем рождения жевательной резинки. Современные исследования говорят о пользе жвачки без сахара для профилактики стоматологических заболеваний. Вредным фактором жевательной резинки считается выделение микропластика — его влияние на организм до конца не изучено.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 23 сентября в других странах

День пирога с начинкой — США. В этот день американцы пекут и едят пироги и делятся в соцсетях рецептами и фото. Особенность пирога по-американски в том, что начинки в нем гораздо больше, чем теста. Еще такую выпечку называют «пироги в горшочках». Начинка может быть самой разной и состоять из мяса, рыбы, овощей или ягод. Во время готовки необходимые ингредиенты выкладываются в глиняную форму, а затем заливают тестом. Такое блюдо считается классикой американской кухни.

День учителя — Бруней. 23 сентября 1916 года родился правитель Брунея султан Омар Али Сайфуддин III, который всегда подчеркивал значимость образования для подданных страны. Он провел ряд реформ и сделал образование доступным даже бедным. По его инициативе и был учрежден этот национальный праздник. В этот день в стране поздравляют учителей и вручают им награды за выдающиеся заслуги.

День государственного языка — Кыргызстан. 23 сентября 1989 года Верховный совет республики принял закон «О государственном языке Киргизской ССР». С тех пор этот день стал праздником. Для страны язык — это символ национального единства и культурной самобытности. В этот день проходят концерты и вручаются награды, обсуждаются инициативы о дальнейшем развитии киргизского языка, его популяризации среди молодежи.

Религиозные праздники 23 сентября

День памяти святителей Петра и Павла Никейских

Епископы Павел и Петр жили на рубеже VIII и IX веков в Никее современный турецкий город Изник. Святители защищали христианскую веру от иконоборцев при императоре Льве Исаврянине. Многие верующие в то время обрекли себя на страдания и поплатились жизнями, спасая святыни. Так случилось с Петром и Павлом, которые были противниками религиозной политики императора, подверглись преследованиям и погибли за веру.

23 сентября Русская православная церковь чтит память: • мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры;

• преподобного Павла Послушливого;

• благоверной царицы Греческой Пульхерии;

• апостолов от 70-ти Апеллия, Лукия и Климента.



В этот день отмечают Собор Липецких святых.

Продолжается попразднство Рождества Пресвятой Богородицы.

Еврейский новый год, или Рош ха-Шана

Новый год по еврейскому лунному календарю приходится на два первых дня месяца Тишрей месяц начала года в лунно-солнечном еврейском календаре. Традиция отмечать начало года осенью коренится в древних обычаях, связанных с циклами сельскохозяйственной жизни. Именно в сентябре-октябре жители Ближнего Востока испокон веков собирали урожай. Затем начинался новый цикл, включающий отдых земли, сев, рост и жатву.

Главная особенность еврейского Нового года — звучание духового музыкального инструмента под названием «шофар». Многие евреи интерпретируют трубный звук как призыв покаяться в грехах и просить прощения у Всевышнего.

Народные праздники и приметы 23 сентября

День Петра и Павла Рябинников

Наши предки в эту пору занимались заготовкой рябины, ведь ягода теряла горечь после осенних заморозков и получала характерный аромат. Заготовка рябины совпадала с Днем памяти святителей Петра и Павла Никейских, поэтому праздник получил связанное с их именами название. О пользе рябины знали в народе, а потому ценили эту ягоду. Компоты, наливки, отвары и прочие снадобья из рябины спасали от простуд и согревали в морозы. Кроме того, рябину любили сушить на печи, чтобы потом заваривать вместо чая и делать настойки.

Считалось, что ягоды, развешанные для просушки в доме, защищают от нечистой силы. Было принято оставлять часть урожая на дереве — для птиц и зверей. Девушки в этот день «доверяли рябине» свои желания, чтобы она «услышала» их и исполнила.

Приметы

На деревьях рябины много ягод — осень будет холодной и дождливой, а зима суровой.

Обобрать всю рябину с деревьев дочиста — навлечь на себя несчастья.

Какие исторические события произошли 23 сентября

1723 год — между Россией и Персией заключен Петербургский мирный договор. Согласно документу России отошли Дербент, Баку, Решт и ряд провинций.

1784 год — вышел указ французского короля Людовика XVI о том, чтобы носовые платки шили квадратными. Овальные, круглые или треугольные платки были невыгодными с точки зрения расхода ткани.

1862 год — Лев Толстой женился на Софье Берс, с которой прожил в браке 48 лет.

1873 год — в Петербурге зажглись первые электрические фонари вместо керосиновых ламп.

1928 год — начато строительство Московского планетария.

1932 год — издан декрет «Об объединении частей арабского королевства», государство стало называться Королевством Саудовская Аравия.

1943 год — в ходе Полтавско-Кременчугской операции советские войска освободили Полтаву от немецко-фашистских захватчиков.

1986 год — американский ученый-астрофизик Чарльз Хайдер начал голодовку у Белого дома, протестуя против гонки вооружений и использования ядерного оружия.

2002 год — в Бельгии вступил в силу закон об эвтаназии.

Дни рождения и юбилеи 23 сентября

В 480 до н. э. родился Еврипид — древнегреческий драматург, автор многочисленных пьес. До нашего времени полностью сохранилось 18 произведений.

В 63 до н.э. родился Октавиан Август — первый римский император.

1861 родился Роберт Бош — немецкий инженер, изобретатель, основатель фирмы Bosch.

В 1883 году родился Григорий Зиновьев — советский партийный и государственный деятель, активный участник внутрипартийной борьбы 1920-х годов, был расстрелян в 1936 году, посмертно реабилитирован в 1988-м.

В 1890 году родился Фридрих Паулюс — немецкий военачальник, генерал-фельдмаршал, командующий армией, окруженной и капитулировавшей под Сталинградом.

В 1930 году родился Иван Краско — советский и российский актер, народный артист России

В 1930 году родился Рэй Чарльз — американский певец и пианист, обладатель 17 премий «Грэмми», введен в залы славы рок-н-ролла, джаза, кантри и блюза.

В 1938 году родилась Роми Шнайдер — немецко-французская киноактриса, одна из самых известных актрис ХХ века, обладательница премии «Сезар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.

В 1961 году родился Уильям Кэмерон «Вилли» Маккул — американский летчик-испытатель, астронавт НАСА, совершивший единственный полет на шаттле «Колумбия» и погибший при возвращении на Землю в 2003 году.

Кто отмечает день рождения

89 лет исполняется Эдварду Радзинскому — советскому и российскому писателю, автору популярных книг и телепередач по истории России.

82 года исполняется Хулио Иглесиасу — испанскому певцу и автору песен, самому коммерчески успешному испаноязычному исполнителю.

76 лет исполняется Брюсу Спрингстину — американскому рок-исполнителю, известному под прозвищем Босс, удостоенному 20 премий «Грэмми» и «Оскара» за песню «Streets of Philadelphia».

58 лет исполняется Алене Михайловой — российскому музыкальному продюсеру, главе рекорд-лейбла Velvet Music.