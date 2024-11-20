Жвачка может быть профилактикой стоматологических заболеваний и помочь от изжоги

Жевательная резинка, помимо своего эффективного действия в освежении дыхания, обладает множеством полезных свойств, влияющих на здоровье и общее самочувствие человека. Об этом, а также о нюансах ее применения «Газете.Ru» рассказал доктор медицинских наук, врач-стоматолог и основатель Стоматологического колледжа №1 Олесь Шевченко.

В ходе исследования, проведенного учеными из Российского университета медицины, Пермского государственного медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера и Национального института исследования и адаптации маркетинговых стратегий (НИИАМС), было подробно изучено почти 500 научных публикаций. Оказалось, что жевательная резинка оказывает широкое лечебное и профилактическое действие — от сохранения здоровья зубов и десен до улучшения пищеварения и эмоционального состояния. Доктор Шевченко, проанализировав итоговые данные, со своей стороны согласился с выводами о положительном влиянии жевательной резинки не только на стоматологическое здоровье и гигиену рта, но и на общее состояние человека при ее грамотном потреблении.

«Научно доказано, что жевательная резинка без сахара помогает в профилактике стоматологических заболеваний. Она может уменьшать количество зубного налета и предотвращать образование зубного камня. Ведь жвачка в 10 раз увеличивает слюноотделение, а также положительно влияет на состав и вязкость слюны. Таким образом, вредные микроорганизмы вымываются, а зубная эмаль крепнет, создавая барьер и защищаясь так от бактерий. Согласно исследованию коллег, жевание трех подушечек без сахара каждый день на протяжении месяца разбавляет слюну и увеличивает ее прозрачность в два раза — это значит, в ней остается меньше остатков пищи и микроорганизмов. А от этого напрямую зависит скорость образования налета и свежесть дыхания», — отметил он.

Еще стоматолог упомянул о важности регулярного ухода за зубами в домашних условиях: жевательная резинка без сахара оказалась полезнее, чем мы думали, но ежедневную чистку и использование зубной нити или межзубных ершиков никто не отменял. То же самое относится к своевременным визитам к врачу.

«Важно помнить, что, несмотря на доказанную пользу жевательной резинки, осмотр квалифицированного специалиста полностью она не заменит», — добавил он.

Эксперт также подтвердил, что еще жевательная резинка может помочь людям, страдающим от изжоги. Ведь дополнительное слюноотделение нейтрализует кислое содержимое пищевода, тем самым облегчая симптомы гастроэзофагеальной патологии. Поэтому жевание резинки в течение 10-15 минут после еды уменьшает кислотный пищеводный рефлюкс, делая процесс пищеварения комфортнее.

Тошнота также является одним из симптомов этой патологии, но если человек испытывает ее в течение дня, например, из-за волнения, то жвачка поможет справиться не только с дискомфортом в желудке, но и с нервным напряжением в принципе.

«Часто стресс на физическом уровне проявляется гипертонусом жевательных мышц. Поначалу это не ощущается явно, но постепенно мышечное напряжение распространяется по телу дальше. На этом этапе жевательная резинка помогает «купировать» данный симптом. Масштабное исследование подтвердило, что при жевании активизируется кровообращение, что в, свою очередь, положительно сказывается на состоянии нервной системы: при более активной работе сосудов в кровь попадает больше кислорода, что снимает напряжение с мышц. Таким образом жевание может способствовать снижению стресса за счет снятия спазма», — пояснил врач.

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