Как нацистский генерал Паулюс остался в Сталинграде без погон фельдмаршала

2 февраля исполнилось 80 лет со дня окончания великой битвы на Волге. В ходе этой стратегической наступательной операции высшие воинские звания присваивались как в вермахте, так и в Красной Армии. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок — о тех, кто был удостоен маршальских знаков отличия, а кто не успел.

Паулюс без погон

31 января 1943 года командующий 6-й армией вермахта Фридрих Паулюс был пленен Красной Армией в Сталинграде. Почти сразу после этого он сообщил представителям советского командования, что ему только что присвоено звание генерал-фельдмаршала. Однако на кадрах кинохроники в момент сдачи в плен Паулюс запечатлен в погонах генерал-оберста (то есть генерал-полковника).

Помимо всего прочего, петлицы у командующего 6-й армией были генеральские, а отнюдь не фельдмаршальские. С 1900 года германские генералы носили декоративные нашивки на воротниках, вышитые в стиле Alt-Larisch. На обычных генеральских петлицах было два орнаментальных узора, а у фельдмаршалов – три. Попросту говоря, такие петлицы были длиннее.

Наконец, при присвоении воинского звания обладателю высокого звания вручался фельдмаршальский жезл. На нем были надписи готическим шрифтом — от фюрера генерал-фельдмаршалу [такому-то] и дата произведения в фельдмаршалы.

Фридрих Паулюс не получил ни фельдмаршальских погон, ни петлиц, ни жезла. Это говорит о том, что решение о присвоении ему звания было принято Гитлером буквально накануне катастрофы 6-й армии. В противном случае, скорее всего, все необходимые знаки отличия (они не заняли бы много места и поместились бы в простой портфель) были доставлены Фридриху Паулюсу в сталинградский котел самолетом. В начале окружения 6-й армии немцы располагали в окрестностях Сталинграда шестью аэродромами, а некоторые из них действовали практически до ликвидации группировки.

По всей видимости, Гитлер не до конца был уверен – выполнит ли окруженная в Сталинграде 6-я армия под командованием генерал-оберста Фридриха Паулюса свою главную задачу – как можно дольше сковать советский Донской фронт в составе семи общевойсковых армий и тем самым обеспечить вывод группы армий «Б» с Северного Кавказа. Если бы немецкая 6-я армия в Сталинграде была разгромлена Красной Армией в достаточно короткие сроки, это могло бы привести к более фатальным последствиям для вермахта на всем советско-германском фронте. Убедившись, что Паулюс свою главную задачу выполнил, Гитлер присвоил ему звание генерал-фельдмаршал. Версию о том, что тем самым фюрер намекал Паулюсу на самоубийство, это никак не отменяет.

Василевский и его генеральское звание

Где-то в середине января советскому руководству стал понятен истинный масштаб геостратегического и политического значения победы под Сталинградом, поскольку значение подобных событий, как правило, видится на некотором расстоянии.

В Ставке Верховного главнокомандования в тот период впервые задумались над награждением участников Сталинградской операции и присвоением первых маршальских званий с начала Великой Отечественной войны. Первым кандидатом на это высокое звание был, безусловно, начальник Генерального штаба РККА генерал армии Александр Василевский – один из авторов Сталинградской стратегической наступательной операции. Подобная операция могла быть разработана только под руководством Верховного главнокомандующего и его рабочего органа – Генерального штаба. А руководителем «мозга армии» в тот период был генерал армии Александр Василевский.

Однако присваивать ему маршальское звание раньше заместителя Верховного главнокомандующего генерала армии Георгия Жукова было не совсем корректным.

Поэтому первым 18 января 1943 года звания маршал был удостоен генерал армии Георгий Жуков в связи с прорывом блокады Ленинграда, поскольку в этот момент он был представителем Ставки ВГК на Волховском фронте.

16 февраля звание Маршал Советского Союза было присвоено Александру Василевскому. В предыдущем звании – генерал армии – он пробыл всего 29 дней. Случай можно сказать, небывалый в истории присвоения высших воинских званий. Одно только это говорит о том, как высоко Верховный главнокомандующий оценил вклад Василевского в победу под Сталинградом.

Наконец, 6 марта 1943 года звание Маршал Советского Союза было присвоено Верховному главнокомандующему И. В. Сталину.

Примерно в этот же период состоялись и первые награждения полководческими орденами, учрежденными в июле 1942 года. 28 января 1943 года ордена Суворова I степени были вручены участникам Сталинградской битвы. Среди них были Георгий Жуков (его первая награда за Великую Отечественную войну), Александр Василевский, маршал артиллерии Николай Воронов, Николай Ватутин, Андрей Еременко, Константин Рокоссовский и ряд других генералов.

Что касается фельдмаршала Фридриха Паулюса, то ему свои скрещенные фельдмаршальские жезлы на погоны пришлось в советском плену, по всей видимости, изготавливать из доступных подручных материалов.

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