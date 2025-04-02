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Британские ученые рассказали о вреде жевательной резинки

Daily Mail: британские ученые подсчитали, что в жвачке 250 тысяч микрочастиц пластика
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Shutterstock

Британские ученые рассказали о вреде жевательной резинки, пишет Daily Mail.

Жевательная резинка может быть источником огромного количества микропластика, попадающего в организм. К такому выводу пришли ученые из Университета Квинс в Белфасте. Их исследование показало, что за час жевания в слюну выделяется около 250 тысяч микрочастиц пластика, причем основная их масса попадает в организм уже в первые 20 минут.

Для анализа использовался метод автоматизированной рамановской спектроскопии. В эксперименте участвовал доброволец, который жевал резинку в течение часа, а ученые каждые две минуты брали образцы его слюны. Результаты подтвердили, что синтетические полимеры, входящие в состав большинства жевательных резинок, активно выделяют микропластик при контакте со слюной.

Основа жевательной резинки обычно содержит синтетические компоненты, аналогичные тем, что используются в производстве пластиковых изделий. Производители утверждают, что эти материалы обеспечивают долгий вкус и приятную текстуру. Однако эксперты предупреждают, что в составе могут присутствовать вещества, используемые в автомобильных шинах, пластиковой упаковке и даже столярном клее.

Долгосрочное влияние микропластика на здоровье человека пока до конца не изучено, но ученые связывают его наличие с повышенным риском возникновения злокачественных опухолей и возможным воздействием на репродуктивную систему.

Ранее врач рассказал, что жвачка может быть профилактикой стоматологических заболеваний и помочь от изжоги.

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