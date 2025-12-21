На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге состоялась встреча Путина и Лукашенко

Путин встретился с Лукашенко в Петербурге
true
true
true

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Лидеры двух стран провели встречу перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС), которое состоится 21 декабря в Санкт-Петербурге, днем позднее там же пройдет неформальный саммит Содружества Независимых Государств (СНГ).

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин проведет две встречи перед заседанием ЕАЭС и саммитом СНГ в Санкт-Петербурге: с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и Лукашенко.

По словам Пескова, предновогодние встречи лидеров стран СНГ и ЕАЭС субстантивные и содержательные, хоть и проходят в неформальной обстановке. Представитель Кремля отметил, что Путин обязательно отдельно пообщается с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также другими лидерами, которые приедут в Санкт-Петербург.

До этого в Кремле сообщили, что участники заседания ЕАЭС обсудят актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического союза, определят ориентиры дальнейшего углубления интеграции и развития единого рынка, а также утвердят ряд документов. В частности, планируется подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией.

Ранее Лукашенко рассказал, что смотрел прямую линию с Путиным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян хотят внести в единую базу. Что за номера IMEI для этого нужны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами