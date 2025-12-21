В Петербурге состоялась встреча Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Лидеры двух стран провели встречу перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС), которое состоится 21 декабря в Санкт-Петербурге, днем позднее там же пройдет неформальный саммит Содружества Независимых Государств (СНГ).

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин проведет две встречи перед заседанием ЕАЭС и саммитом СНГ в Санкт-Петербурге: с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и Лукашенко.

По словам Пескова, предновогодние встречи лидеров стран СНГ и ЕАЭС субстантивные и содержательные, хоть и проходят в неформальной обстановке. Представитель Кремля отметил, что Путин обязательно отдельно пообщается с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также другими лидерами, которые приедут в Санкт-Петербург.

До этого в Кремле сообщили, что участники заседания ЕАЭС обсудят актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического союза, определят ориентиры дальнейшего углубления интеграции и развития единого рынка, а также утвердят ряд документов. В частности, планируется подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией.

Ранее Лукашенко рассказал, что смотрел прямую линию с Путиным.