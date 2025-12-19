Путин посоветовал западным лидерам внимательнее относится к своим обязанностям

Путин: лидерам стран Запада надо внимательно относиться к своим обязанностям

Лидерам стран Запада надо внимательно относиться к своим обязанностям. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин.

«Надо внимательно относиться к своим обязанностям, посматривать по сторонам. Это касается не только генсекретаря НАТО [Марка Рютте], но и многих других западных лидеров», — подчеркнул российский лидер.

До этого, Путин, говоря о НАТО, заявил, что «Россию надули».

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания прямой линии. Число обращений россиян превысило 3 млн спустя три часа эфира.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Рютте призвал альянс готовиться к войне с конфликту с Россией.