Военные рассказали о роли Волчанска в формировании «зоны безопасности»

Буферная зона безопасности в Харьковской области расширилась благодаря взятию под контроль города Волчанск. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Минобороны России.

«Освобождение Волчанска позволило расширить буферную зону безопасности в Харьковской области», — рассказали в ведомстве.

Накануне министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и военнослужащих 69-й гвардейской мотострелковой дивизии, 72-й мотострелковой дивизии, 1009-го мотострелкового полка и 128-й мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Волчанск. Министр отметил, что военнослужащие этих подразделений продолжают традиции воинов-победителей.

Кроме этого, президент России Владимир Путин отметил, что инициатива по всей линии боевого соприкосновения принадлежит Вооруженным силам России.

Ранее было названо число освобожденных ВС России с начала года населенных пунктов.