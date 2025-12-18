Купянск был и остается под контролем Вооруженных сил (ВС) России, а президенту Украины Владимиру Зеленскому ближе до кладбища, чем до Купянска. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«12 декабря Зеленский покрасовался якобы стелой на въезде в Купянск. Купянск был освобожден 20 ноября российским войсками», — заявила она.

По словам Захаровой, в ответ на это украинский лидер заявил, что важно добиваться результатов на линии боевого соприкосновения, чтобы Украина могла добиваться результатов в дипломатическом вопросе. Дипломат добавила, что для эффективного видеоряда на территорию направили дополнительные силы. В результате этого решения Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Купянском направлении понесли огромные потери.

Кроме того, 15 декабря министр иностранных дел Украины Андрей Сибига решил объявить на встрече Совета ЕС на уровне глав МИД о якобы «успешной военной операции в Купянске». Он говорил, что информация о прорыве со стороны России якобы «ложна».

Захарова считает, что власти Украины не могут смириться с ситуацией на фронте, а Купянск «остается под контролем ВС России».

«Стела в Купянске находится в полутора километров от кладбища, так что ему (Зеленскому — прим.ред.) ближе до кладбища, чем до Купянска», — добавила представитель МИД РФ.

16 декабря начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров заявил, что все районы Купянска перешли под контроль российских бойцов. Город был взят под контроль 6-й общевойсковой армией.

Ранее стало известно о готовящемся наступлении Украины в Купянске силами наемников.