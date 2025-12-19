Стало известно о снижении числа обращений по СВО на прямую линию с Путиным

Кузнецов: обращений по СВО на прямую линию с Путиным стало меньше

Обращений от граждан на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, касающихся проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, в этом году стало меньше. Об этом сообщил глава исполкома «Народного фронта» (НФ) Михаил Кузнецов в эфире Первого канала.

«Меньше стало обращений в процентном соотношении в абсолютном по вопросам специальной военной операции», — сказал он.

Кузнецов отметил, что это связано с тем, что много документальных вопросов решило министерство обороны РФ.

19 декабря в прямом эфире президент России подведет итоги 2025 года и ответит на вопросы журналистов и россиян. Сбор вопросов граждан для прямой линии с Путиным начался 4 декабря и будет продолжаться вплоть до окончания эфира. Всего россиянине направили более 2,6 млн обращений главе государства. Отмечается, что в обработке некоторых вопросов принимали участие Герои России и 13 участников специальной военной операции.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию прямой линии президента РФ.

Ранее Путин назвал 2025 год важным этапом в решении задач СВО.