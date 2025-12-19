На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ветераны СВО участвовали в обработке обращений на прямую линию Путина

Герои РФ и 13 участников СВО обрабатывали обращения на прямую линию Путина
«Газета.Ru»

Герои России и 13 участников специальной военной операции (СВО) участвовали в обработке обращений на прямую линию президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что бойцы две недели разбирали обращения граждан президенту.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», объединяющая пресс-конференцию и прямую линию с российским лидером, начнется 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Сбор вопросов для мероприятия, стартовавший 4 декабря, будет продолжаться до окончания эфира. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой поступающих обращений занимается GigaChat.

Ранее сообщалось, что на прямую линию с Путиным пытались пронести квашеную капусту.

Прямая линия с Путиным — 2025
