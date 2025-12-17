Путин: уходящий год стал важным этапом в решении задач СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что 2025 год стал важным этапом в решении задач специальной военной операции (СВО).Об этом он заявил в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России, передает Telegram-канал Кремля.

«Уходящий год стал важным этапом в решении задач специальной военной операции», — сказал Путин.

Президент напомнил, что за текущий год российские войска освободили более 300 населенных пунктов. В их числе есть и крупные города, превращенные украинскими боевиками в укрепрайоны.

16 декабря в группировке войск «Запад» сообщили о взятии под контроль Купянска.

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров отметил, что все районы города Купянск находятся под контролем российской армии. Он доложил, что находится на передовом пункте управления 121-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад».

По словам начальника пресс-центра, солдаты подразделения продолжают выполнять боевые задачи в зоне спецоперации на Украине. В ходе продвижения на линии боевого соприкосновения, по его словам, город Купянск был взят под контроль 6-й общевойсковой армией.

