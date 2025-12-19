В Евросоюзе продолжат работу над проектом изъятия активов России

Евросовет поручил Еврокомиссии продолжить работу над проектом кредита Украине, основанном на замороженных активах России. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита Евросовета, передает РИА Новости.

«Одновременно мы дали мандат Еврокомиссии продолжить работу над «репарационным займом», основанным на замороженных российских активах», — сказал политик.

19 декабря лидеры Евросоюза согласовали финансирование Украины до €90 млрд в 2026–2027 годах за счет средств общего бюджета блока. Помощь будет оформлена в виде беспроцентного кредита. Идея задействовать замороженные российские активы для прямого финансирования Киева в итоговое решение включена не была. Тем не менее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС «оставляет за собой право использовать активы России».

Президент России Владимир Путин назвал «воровством» планы ЕС по использованию российских активов для выдачи их Украине.

Ранее премьер Бельгии заявил, что ЕС не намерен когда-либо возвращать активы России.