Путин сравнил коррупционный скандал на Украине и изъятие активов России

Коррупционный скандал на Украине и планы по использованию замороженных российских активов являются воровством. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке, трансляцию проводит Кремль в Telegram-канале.

«В этой связи у меня, конечно, возникает вопрос: кто кого учит? То ли вороватая верхушка Украины, <...> то ли они от европейцев учатся этому, то ли европейцы учатся у украинской верхушки. Во всяком случае и то, и другое — воровство», — сказал глава государства.

Путин добавил, что конфискация российских активов резко снизит доверие к еврозоне. По его словам, в настоящее время правительство РФ прорабатывает пакет ответных мер, если подобное решение будет принято.

Российский лидер отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан лучше знает, как отразится конфискация активов России на экономике Евросоюза. Это связано с тем, что его страна является членом объединения, уточнил президент.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента Владимира Зеленского и его «кошельком».

