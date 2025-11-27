На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин сравнил коррупционный скандал на Украине и изъятие активов России

Путин: коррупционный скандал на Украине и изъятие активов РФ являются воровством
true
true
true
close
Александр Казаков/РИА Новости

Коррупционный скандал на Украине и планы по использованию замороженных российских активов являются воровством. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке, трансляцию проводит Кремль в Telegram-канале.

«В этой связи у меня, конечно, возникает вопрос: кто кого учит? То ли вороватая верхушка Украины, <...> то ли они от европейцев учатся этому, то ли европейцы учатся у украинской верхушки. Во всяком случае и то, и другое — воровство», — сказал глава государства.

Путин добавил, что конфискация российских активов резко снизит доверие к еврозоне. По его словам, в настоящее время правительство РФ прорабатывает пакет ответных мер, если подобное решение будет принято.

Российский лидер отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан лучше знает, как отразится конфискация активов России на экономике Евросоюза. Это связано с тем, что его страна является членом объединения, уточнил президент.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента Владимира Зеленского и его «кошельком».

Ранее в США назвали Зеленского «хромой уткой».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами