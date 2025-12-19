На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Бельгии заявил, что ЕС не намерен когда-либо возвращать активы России

Де Вевер: Евросоюз не намерен возвращать Путину замороженные активы России
true
true
true
close
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Евросоюз не планирует когда-либо отдавать России ее заблокированные активы. Об этом заявил журналистам премьер-министр Бельгии Барт де Вевер по итогам саммита ЕС в Брюсселе, пишет ТАСС.

«Евросоюз не имеет ни малейшего намерения отдавать [президенту России Владимиру] Путину российские активы», — утверждает политик.

В свою очередь председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила журналистам, что для возвращения своих активов России потребуется специальное решение саммита ЕС, за которое должно будет проголосовать большинство стран — членов объединения. Она также объявила, что ЕС не планирует возвращать российские средства, если Москва не заплатит Украине репарации.

В ЕС заблокировано более €210 млрд российских средств, из них €185 млрд находятся в Бельгии. По оценкам ЕК, объем репараций, которые Россия якобы должна выплатить Украине по окончании конфликта, превышает €500 млрд.

До этого Владимир Путин назвал «воровством» планы ЕС по использованию российских активов для выдачи их Украине. Глава государства отметил, что изъятие средств РФ резко снизит доверие к еврозоне. Путин сообщил, что в настоящее время правительство РФ прорабатывает пакет ответных мер на случай, если подобное решение будет все-таки принято.

Ранее премьер Бельгии рассказал, кто стоит за идеей конфисковать активы России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами