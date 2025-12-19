Премьер Бельгии заявил, что ЕС не намерен когда-либо возвращать активы России

Евросоюз не планирует когда-либо отдавать России ее заблокированные активы. Об этом заявил журналистам премьер-министр Бельгии Барт де Вевер по итогам саммита ЕС в Брюсселе, пишет ТАСС.

«Евросоюз не имеет ни малейшего намерения отдавать [президенту России Владимиру] Путину российские активы», — утверждает политик.

В свою очередь председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила журналистам, что для возвращения своих активов России потребуется специальное решение саммита ЕС, за которое должно будет проголосовать большинство стран — членов объединения. Она также объявила, что ЕС не планирует возвращать российские средства, если Москва не заплатит Украине репарации.

В ЕС заблокировано более €210 млрд российских средств, из них €185 млрд находятся в Бельгии. По оценкам ЕК, объем репараций, которые Россия якобы должна выплатить Украине по окончании конфликта, превышает €500 млрд.

До этого Владимир Путин назвал «воровством» планы ЕС по использованию российских активов для выдачи их Украине. Глава государства отметил, что изъятие средств РФ резко снизит доверие к еврозоне. Путин сообщил, что в настоящее время правительство РФ прорабатывает пакет ответных мер на случай, если подобное решение будет все-таки принято.

Ранее премьер Бельгии рассказал, кто стоит за идеей конфисковать активы России.