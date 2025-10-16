На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путину передали послание от верховного лидера Ирана

Секретарь совбеза Ирана передал Путину послание от верховного лидера Ирана
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности Ирана Хаменеи Лариджани на встрече с президентом России Владимиром Путиным 16 октября передал российскому лидеру послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что Лариджани обсудил с Путиным экономическое, региональное и международное сотрудничество между Россией и Ираном.

1 сентября Путин попросил иранского коллегу Масуда Пезешкиана передать привет и наилучшие пожелания верховному лидеру исламской республики аятолле Али Хаменеи.

В ходе беседы после окончания мероприятий на площадке саммита ШОС в отеле Ritz-Carlton российский лидер охарактеризовал отношения между Россией и Иранов как дружеские, подчеркнув их особый характер.

2 октября Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном вступил в силу.

В январе текущего года президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Ранее глава минсельхоза Ирана анонсировал увеличение объема торговли с РФ в два раза.

Все новости на тему:
Конфликт вокруг Ирана
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами