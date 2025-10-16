Путину передали послание от верховного лидера Ирана

Секретарь Совета безопасности Ирана Хаменеи Лариджани на встрече с президентом России Владимиром Путиным 16 октября передал российскому лидеру послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что Лариджани обсудил с Путиным экономическое, региональное и международное сотрудничество между Россией и Ираном.

1 сентября Путин попросил иранского коллегу Масуда Пезешкиана передать привет и наилучшие пожелания верховному лидеру исламской республики аятолле Али Хаменеи.

В ходе беседы после окончания мероприятий на площадке саммита ШОС в отеле Ritz-Carlton российский лидер охарактеризовал отношения между Россией и Иранов как дружеские, подчеркнув их особый характер.

2 октября Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном вступил в силу.

В январе текущего года президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Ранее глава минсельхоза Ирана анонсировал увеличение объема торговли с РФ в два раза.