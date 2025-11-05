Путин ждет от министерств предложений о возможности подготовки к испытаниям ЯО

Путин поручил МИД и Минобороны внести предложения о подготовке к испытаниям ЯО

Президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности страны поручил министерству обороны, внешнеполитическому ведомству, специальным службам и гражданским ведомствам внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия (ЯО). Стенограмма встречи опубликована на официальном сайте Кремля.

«Я поручаю министерству иностранных дел, министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и гражданским ведомствам, соответствующим гражданским ведомствам, <...> внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия», — сказал глава государства.

30 октября президент США Дональд Трамп поручил министерству войны немедленно начать ядерные испытания, объяснив свое решение действиями «других ядерных держав». Американский лидер сделал соответствующее заявление после того, как Путин объявил об испытании в РФ ракеты «Буревестник».

5 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Москва не обладает информацией об испытаниях ЯО со стороны Вашингтона. В том числе это касается типов оружия, которое США хотят задействовать в ходе испытаний.

Ранее хозяин Белого дома высказался о запасах ядерного оружия у РФ.