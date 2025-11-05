На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле высказались об испытаниях ядерного оружия со стороны США

Песков заявил, что у России нет данных об испытаниях ядерного оружия США
Российская сторона не обладает информацией об испытаниях ядерного оружия со стороны США. Об этом сообщает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он ответил на вопрос о журналиста о том, известно ли в Кремле о том, какое именно ядерное оружие будут испытывать американские власти.

«Нет, на обе части вопросов», — заявил Песков.

Незадолго до этого представитель Кремля сообщил, что Россия ожидает официальных разъяснений от американских властей относительно заявлений Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Он подчеркнул, что ни Россия, ни Китай не проводили ядерных испытаний, и обе страны привержены соблюдению Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний.

30 октября президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение было принято на фоне заявлений его российского коллеги Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». США не проводили испытания с 1992 года.

Ранее Трамп высказался о запасах ядерного оружия у России.

