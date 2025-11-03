На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп высказался о запасах ядерного оружия у России

Трамп: Россия располагает значительными запасами ядерного оружия
Mike Segar/Reuters

Россия располагает значительными запасами ядерного оружия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News.

«У России много ядерного оружия, и у Китая будет много ядерного оружия», — сказал глава Белого дома.

30 октября Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение было принято на фоне заявлений его российского коллеги Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». США не проводили испытания с 1992 года.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ будет действовать по ситуации, если какая-то страна нарушит мораторий на ядерные испытания. Он сказал, что испытания «Буревестника» и подводного аппарата «Посейдон» мораторий не нарушают, а о «других странах», испытывающих ядерное оружие, российской стороне неизвестно.

Ранее в России рассказали, какие именно ядерные испытания имел в виду Трамп.

