Кремль ждет от США разъяснений по ядерным испытаниям

Россия ожидает официальных разъяснений от Соединенных Штатов относительно заявлений президента Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии RT.

Представитель Кремля подчеркнул, что ни Россия, ни Китай не проводили ядерных испытаний, и обе страны привержены соблюдению Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний.

«Что имеет в виду глава американского государства, мы сейчас просто сказать не можем, к сожалению», — резюмировал Песков.

30 октября Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение было принято на фоне заявлений его российского коллеги Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». США не проводили испытания с 1992 года.

В этот же день Песков заявил, что РФ будет действовать по ситуации, если какая-то страна нарушит мораторий на ядерные испытания. Он сказал, что испытания «Буревестника» и подводного аппарата «Посейдон» мораторий не нарушают, а о «других странах», испытывающих ядерное оружие, российской стороне неизвестно.

Ранее Трамп высказался о запасах ядерного оружия у России.